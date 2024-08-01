Dünya Ona Türk John Wick Diyor! Milli Atıcı Yusuf Dikeç Olimpiyatlara Karizmasıyla Damgasını Vurdu
Dünya Ona Türk John Wick Diyor! Milli Atıcı Yusuf Dikeç Olimpiyatlara Karizmasıyla Damgasını Vurdu
Dünyanın gözü milli gururumuz Yusuf Dikeç'in üzerinde! Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hiçbir ekipmanı olmadan ve tam teşekküllü ekipmanlarla mücadele eden rakiplerine karşı tarih yazdı.
Dünya ona Türk John Wick diyor!
İşte, tüm dünyanın yorumu...
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Tam teşekküllü ekipmanlarıyla teknolojiden sonuna kadar faydalanan Güney Koreli rakiplerine karşı tarihi bir zafer kazanan Yusuf Dikeç, dünyanın gündemine bomba gibi oturdu!
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Milli gururumuz Yusuf Dikeç'in başarısı tüm dünyada yankılanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dikeç'in Olimpiyat pozunu tekrarladığı karede: 'Herkes ayağını denk alsın' notu dikkat çekti.
Yusuf Dikeç hakkında içinizi ısıtacak bir bilgi daha verelim: O bir hayvan sever!
Olimpiyatlarda ihtiyacımız olduğunu bilmediğimiz atış yıldızları: 🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷
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