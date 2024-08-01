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Dünya Ona Türk John Wick Diyor! Milli Atıcı Yusuf Dikeç Olimpiyatlara Karizmasıyla Damgasını Vurdu

etiket Dünya Ona Türk John Wick Diyor! Milli Atıcı Yusuf Dikeç Olimpiyatlara Karizmasıyla Damgasını Vurdu

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 11:02

Dünyanın gözü milli gururumuz Yusuf Dikeç'in üzerinde! Dikeç, 2024 Paris Olimpiyatları'nda hiçbir ekipmanı olmadan ve tam teşekküllü ekipmanlarla mücadele eden rakiplerine karşı tarih yazdı. 

Dünya ona Türk John Wick diyor! 

İşte, tüm dünyanın yorumu...

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Tam teşekküllü ekipmanlarıyla teknolojiden sonuna kadar faydalanan Güney Koreli rakiplerine karşı tarihi bir zafer kazanan Yusuf Dikeç, dünyanın gündemine bomba gibi oturdu!

Tam teşekküllü ekipmanlarıyla teknolojiden sonuna kadar faydalanan Güney Koreli rakiplerine karşı tarihi bir zafer kazanan Yusuf Dikeç, dünyanın gündemine bomba gibi oturdu!

Peki, Yusuf Dikeç Kimdir?

Milli gururumuz Yusuf Dikeç'in başarısı tüm dünyada yankılanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dikeç'in Olimpiyat pozunu tekrarladığı karede: 'Herkes ayağını denk alsın' notu dikkat çekti.

Milli gururumuz Yusuf Dikeç'in başarısı tüm dünyada yankılanırken, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Dikeç'in Olimpiyat pozunu tekrarladığı karede: 'Herkes ayağını denk alsın' notu dikkat çekti.

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Yusuf Dikeç hakkında içinizi ısıtacak bir bilgi daha verelim: O bir hayvan sever!

Yusuf Dikeç hakkında içinizi ısıtacak bir bilgi daha verelim: O bir hayvan sever!
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'Türk atışçı kedileri seviyor'

Olimpiyatlarda ihtiyacımız olduğunu bilmediğimiz atış yıldızları: 🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷

Olimpiyatlarda ihtiyacımız olduğunu bilmediğimiz atış yıldızları: 🇰🇷 Kim Yeji 🤝 Yusuf Dikeç 🇹🇷
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'Serbest ekipmanlı Türk (51), gümüş madalya kazandı



Ücretsiz ekipmanlarıyla bile güçlü bir karakter olarak dünyanın gündeminde yerini aldı'

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'Sanırım Olimpiyat Tabanca yarışmasına daha yakından bakmam gerekecek' 👇
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'Önce Güney Koreli Kim Yeji atış yapıyor. Kim, tam bir çılgın. Sonra Türk yarışmacı Yusuf Dikeç geliyor. Rahatça dışarı çıkıyor ve bir eli cebinde Gümüş madalya kazanıyor!'

RDR 2 👇

RDR 2 👇
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Çılgın aura 👇

Çılgın aura 👇
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'51 yaşındaki Türk Yusuf Dikeç, özel lensler olmadan atış yapmak için Olimpiyatlara çıktı…

kulak koruması olmadan…

eli cebinde ve iki gözü açık...

ve gelişigüzel bir şekilde gümüş madalyayı evine götürdü'

'kızlar seyahat için hazırlanıyor vs erkekler seyahat için hazırlanıyor' 👇

'kızlar seyahat için hazırlanıyor vs erkekler seyahat için hazırlanıyor' 👇
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Bam bam bam... 👇

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Olimpiyatlarda bir efsane doğdu: Türk John Wick 👇
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