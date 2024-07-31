Olimpiyatlara Damgasını Vuran Yusuf Dikeç İsimli Türk Sporcu Dünya Çapında Viral Oldu!

'Bakın Korelilerin tarzını sevdim ama bu tam anlamıyla berbat bir gerçek. Hiçbir siberpunk görünümlü giyilebilir cihaz yok, sadece cebindeki bir el...

Muhtemelen Orta Doğu ve Doğu Avrupa politikalarını ve Türkiye'nin jeopolitik durumunu tartışmak için bir barbekü partisine dönmesi gerekiyor.'