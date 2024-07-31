Olimpiyatlara Damgasını Vuran Yusuf Dikeç İsimli Türk Sporcu Dünya Çapında Viral Oldu!
Olimpiyatlara Damgasını Vuran Yusuf Dikeç İsimli Türk Sporcu Dünya Çapında Viral Oldu!
Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada gümüş madalyanın sahibi olan Mili Sporcumuz, dikkatleri üzerine çekti. Dünya, onu konuşuyor... Bir eli cebinde, bulanıklık önleyici merceksiz ve kulaklıksız atışlarıyla, dünyayı 12'den vuran Yusuf Dikeç ile tanışın! Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Dünya onu nasıl tanıdı?
İşte, milli gururumuz ve dünyanın dikkatini çeken üstün başarısı...
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Türkiye'nin dinamik atıcı ikilisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Salı günü 2024 Paris Olimpiyatları'nda dikkat çeken bir mücadele verdiler! 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında gümüş madalyanın sahibi olarak tarihe geçtiler.
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Yusuf Dikeç, tam teşekküllü ekipmanlarıyla mücadele eden Güney Koreli sporculara karşı; bir eli cebinde, bulanıklığı önleyen mercek, hassas lens ve gürültüye karşı kulaklık olmadan neredeyse mücadeleyi kazanıyordu!
Peki, Yusuf Dikeç Kimdir?
'Bir Türk geldi ve sadece gözlük ile gümüş madalya kazandı.' 👇
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Tabii tüm dünya gibi Türkiye'de Yusuf Dikeç'i konuşuyor 👇
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