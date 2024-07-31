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Olimpiyatlara Damgasını Vuran Yusuf Dikeç İsimli Türk Sporcu Dünya Çapında Viral Oldu!

Olimpiyatlara Damgasını Vuran Yusuf Dikeç İsimli Türk Sporcu Dünya Çapında Viral Oldu!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio İçerik Editörü
01.08.2024 - 01:48

Tüm dünyanın dikkatle takip ettiği 2024 Paris Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabancada gümüş madalyanın sahibi olan Mili Sporcumuz, dikkatleri üzerine çekti. Dünya, onu konuşuyor... Bir eli cebinde, bulanıklık önleyici merceksiz ve kulaklıksız atışlarıyla, dünyayı 12'den vuran Yusuf Dikeç ile tanışın! Peki, Yusuf Dikeç kimdir? Dünya onu nasıl tanıdı? 

İşte, milli gururumuz ve dünyanın dikkatini çeken üstün başarısı...

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Türkiye'nin dinamik atıcı ikilisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Salı günü 2024 Paris Olimpiyatları'nda dikkat çeken bir mücadele verdiler! 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında gümüş madalyanın sahibi olarak tarihe geçtiler.

Türkiye'nin dinamik atıcı ikilisi Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Salı günü 2024 Paris Olimpiyatları'nda dikkat çeken bir mücadele verdiler! 10 metre havalı tabanca karma takım müsabakasında gümüş madalyanın sahibi olarak tarihe geçtiler.

Detaylar Haberimizde

Yusuf Dikeç, tam teşekküllü ekipmanlarıyla mücadele eden Güney Koreli sporculara karşı; bir eli cebinde, bulanıklığı önleyen mercek, hassas lens ve gürültüye karşı kulaklık olmadan neredeyse mücadeleyi kazanıyordu!

Yusuf Dikeç, tam teşekküllü ekipmanlarıyla mücadele eden Güney Koreli sporculara karşı; bir eli cebinde, bulanıklığı önleyen mercek, hassas lens ve gürültüye karşı kulaklık olmadan neredeyse mücadeleyi kazanıyordu!

İşte, bu görüntü dünyanın diline dolandı!

Yusuf Dikeç'in Atış Yaptığı Heyecan Dolu Anları Haberimizde Bulabilirsiniz

Peki, Yusuf Dikeç Kimdir?

Peki, Yusuf Dikeç Kimdir?

Milli gururumuz Yusuf Dikeç, 1 Ocak 1973 tarihinde Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde doğdu. 2024 Paris Olimpiyatları'nda ülkemizi temsil eden Dikeç, atıcılık sporcusu ve Jandarma Genel Komutanlığında Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş rütbesinde bir askerdir.

Daha önce 2012 yılında gerçekleştirilen Yaz Olimpiyatları'nda 10 metre havalı tabanca ve 50 metre tabanca dalında ülkemizi temsil eden sporcumuz Yusuf Dikeç, Jandarma Gücü Spor Kulübü bünyesinde spor kariyerine devam ediyor. 

2013 yılında Akdeniz Oyunların'da bir altım madalya ve bir gümüş madalya kazanan Dikeç, 2016 Yaz Olimpiyatları'nda ise 50 metre tabanca kategorisinde 550 puan alarak 22. oldu. Böylece elemelerde mücadeleye veda etti. 

Dikeç'in Olimpiyat künyesinde, 'Jandarma Genel Komutanlığı'nda astsubay olarak çalışmaya başladıktan sonra atıcılık sporuna başladım' açıklaması yer alıyor.

'Bir Türk geldi ve sadece gözlük ile gümüş madalya kazandı.' 👇

'Bir Türk geldi ve sadece gözlük ile gümüş madalya kazandı.' 👇
twitter.com

Olimpiyat atışlarında aşağıdaki gibi ekipmanlar kullanılır:

Bulanıklığı önlemek için bir mercek

Daha iyi hassasiyet için bir lens

gürültüye karşı kulak koruyucuları

Türkiye, gümüş madalyayı böyle aldı... 👇

Türkiye, gümüş madalyayı böyle aldı... 👇
twitter.com

'Türkiye, özel lensleri, göz kapağı veya kulak koruması olmayan 51 yaşındaki bir adamı göndererek gümüş madalyayı aldı.'

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Elon Musk da bunu beğendi! 👇

Elon Musk da bunu beğendi! 👇
twitter.com

'Türkiye'nin jeopolitik durumunu tartışmak için bir barbekü partisine dönmesi gerekiyor.' 👇

'Türkiye'nin jeopolitik durumunu tartışmak için bir barbekü partisine dönmesi gerekiyor.' 👇
twitter.com

'Bakın Korelilerin tarzını sevdim ama bu tam anlamıyla berbat bir gerçek. Hiçbir siberpunk görünümlü giyilebilir cihaz yok, sadece cebindeki bir el... 

Muhtemelen Orta Doğu ve Doğu Avrupa politikalarını ve Türkiye'nin jeopolitik durumunu tartışmak için bir barbekü partisine dönmesi gerekiyor.'

'Türkiye olimpiyatlara tetikçi mi gönderdi?' 👇

'Türkiye olimpiyatlara tetikçi mi gönderdi?' 👇
twitter.com

Tek farkla bu kez teneke Olimpiyat sahnesinde... 👇

Tek farkla bu kez teneke Olimpiyat sahnesinde... 👇
twitter.com

'Eli cebinde orada duran bu adam arka bahçesinde teneke kutulara ateş ediyormuş gibi görünüyor.'

'Harika Türkler: Farklı ve daha iyi...'

'Harika Türkler: Farklı ve daha iyi...'
twitter.com

'Türkiye'den bir avuç harika insanla çalışmış biri olarak, onların orada farklı (daha iyi) olduklarını düşünüyorum.'

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Tabii tüm dünya gibi Türkiye'de Yusuf Dikeç'i konuşuyor 👇

Tabii tüm dünya gibi Türkiye'de Yusuf Dikeç'i konuşuyor 👇
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