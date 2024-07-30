Gümüş Madalya Gelmişti: Milli Atıcı Yusuf Dikeç'in Ekipman Farklılığı Dikkat Çekti
Gümüş Madalya Gelmişti: Milli Atıcı Yusuf Dikeç'in Ekipman Farklılığı Dikkat Çekti
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Dikeç'in final atışı, sosyal medyada gündem oldu, birçok yorumu da beraberinde getirdi.
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Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris'in ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık kategorisinin finalinde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic'e karşı mücadele etti.
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Nefes kesen ve son ana kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Dikeç ve Tarhan, 16-14'lük skorla ülkemize gümüş madalyayı getirdi.
Altın madalyanın kıyısından döndüğümüz an sosyal medyada gündem oldu.
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