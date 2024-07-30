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Gümüş Madalya Gelmişti: Milli Atıcı Yusuf Dikeç'in Ekipman Farklılığı Dikkat Çekti

Gümüş Madalya Gelmişti: Milli Atıcı Yusuf Dikeç'in Ekipman Farklılığı Dikkat Çekti

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 23:30

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Dikeç'in final atışı, sosyal medyada gündem oldu, birçok yorumu da beraberinde getirdi.

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Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris'in ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık kategorisinin finalinde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic'e karşı mücadele etti.

Milli atıcılar Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan, Paris'in ev sahipliğindeki Olimpiyat Oyunları'nın atıcılık kategorisinin finalinde Sırbistan'dan Damir Mikec ve Zorana Arunovic'e karşı mücadele etti.
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Nefes kesen ve son ana kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Dikeç ve Tarhan, 16-14'lük skorla ülkemize gümüş madalyayı getirdi.

Nefes kesen ve son ana kadar büyük bir heyecana sahne olan karşılaşmada, Dikeç ve Tarhan, 16-14'lük skorla ülkemize gümüş madalyayı getirdi.
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Altın madalyanın kıyısından döndüğümüz an sosyal medyada gündem oldu.

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