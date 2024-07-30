Gümüş Madalya Gelmişti: Milli Atıcı Yusuf Dikeç'in Ekipman Farklılığı Dikkat Çekti

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda 10 metre havalı tabanca karışık takım kategorisinde gümüş madalya kazanan Yusuf Dikeç-Şevval İlayda Tarhan ikilisi, Türk spor tarihine adlarını yazdırdı. Dikeç'in final atışı, sosyal medyada gündem oldu, birçok yorumu da beraberinde getirdi.