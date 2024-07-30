Paris 2024'te Peş Peşe Madalyalar Geliyor: Atıcılık Takımımız Gümüş Madalyayı Kaptı!

Büyük umutlarla ve iyi dileklerle Fransa'nın başkenti Paris'e giden 102 sporcumuzdan peş peşe madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyatları'nda son olarak atıcılık takımımız gümüş madalyayı kazanarak adlarını tarihe yazdırmayı başardı!