Paris 2024'te Peş Peşe Madalyalar Geliyor: Atıcılık Takımımız Gümüş Madalyayı Kaptı!
Paris 2024'te Peş Peşe Madalyalar Geliyor: Atıcılık Takımımız Gümüş Madalyayı Kaptı!
Büyük umutlarla ve iyi dileklerle Fransa'nın başkenti Paris'e giden 102 sporcumuzdan peş peşe madalya haberleri gelmeye devam ediyor. Paris 2024 Olimpiyatları'nda son olarak atıcılık takımımız gümüş madalyayı kazanarak adlarını tarihe yazdırmayı başardı!
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Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Atıcılık 10m Havalı Tabanca Karışık Takım'da Yusuf Dikeç ve Şevval İlayda Tarhan ikilisi gümüş madalyanın sahibi olmayı başardı.
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Türkiye'ye büyük bir sevinç yaşatan ikili, ülkemize bu branştaki ilk Olimpiyat madalyasını kazandırarak adlarını tarihe yazdırmış oldu.
Final mücadelesinde Sırbistan ile mücadele eden ve mağlup olan ikili, elemelerde 582 puanla 1'inci olarak finale yükselmeyi başarmıştı.
Atıcılık, Türkiye'nin bugüne kadarki Olimpiyat Oyunları tarihinde madalya aldığı 10'uncu branş oldu. Türk sporcular, olimpiyatlarda daha önce güreş, halter, tekvando, boks, karate, atletizm, judo, okçuluk ve jimnastik branşlarında madalya kazanmıştı.
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