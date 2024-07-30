Hollanda Koçu Koslowski Türkiye Mağlubiyetinden Sonra "Çok Ama Çok Sinirliyim, Vargas Fark Yarattı" Dedi!
Hollanda Koçu Koslowski Türkiye Mağlubiyetinden Sonra "Çok Ama Çok Sinirliyim, Vargas Fark Yarattı" Dedi!
Paris 2024 Olimpiyatları'na 3-2'lik önemli bir galibiyetle başlayan Filenin Sultanları'nda yüzler gülüyor. 2-0 önde oldukları maçı 3-2 kaybeden Hollanda ise gruptan çıkamama tehlikesiyle karşı karşıya. Hollanda'yı çalıştıran Alman koç Felix Koslowski, Hollanda basınına verdiği demeçte dikkat çeken ifadeler kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Olimpiyat'taki ilk grup maçında Hollanda karşısında 2-0 geriden gelip maçı karar setinde 3-2 kazanan Sultanlar'da yüzler gülüyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Dirençli Hollanda karşısında başlarda oldukça zorlanan Sultanlar, Dominik maçı öncesinde bir kaza yaşamadan galibiyetle açılış yaparak hepimize milli gurur yaşattı.
Hollanda cephesinde ise moraller oldukça bozuk. Kendileri açısından en rahat gruba düşen Hollanda, grubu 3'üncü sırada tamamlasa bile en kötü 3'üncü olarak turnuvayı gruplarda noktalayabilir.
2022-2023 sezonunda Vakıfbank'ta forma giyen takımın kaptanı Nika Daalderop, maçtan sonra şunları söyledi:
"Hayal kırıklığına uğradım ama aynı zamanda gururluyum. Türkiye dünyanın zirvesinde. Takım olarak güzel bir maç ortaya koyduk."
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hollanda'nın Alman koçu Felix Koslowski ise daha dikkat çeken ifadeler kullandı. Koslowski, şunları söyledi:
"Şu anda çok ama çok sinirliyim. Kazanmayı hak etmiştik. Vargas maçta fark yarattı."
Son yaptığı açıklama ise tepkilerin dinmesine yetmedi. İşte o yorumlardan bazıları:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın