Paris 2024 Olimpiyatları'nda Model Gibi Yakışıklılıklarıyla Göz Dolduran Erkek Sporcular
Paris 2024 Olimpiyatları'nda Model Gibi Yakışıklılıklarıyla Göz Dolduran Erkek Sporcular
Paris 2024 Olimpiyatları voleyboldan boksa, yüzmeden okçuluğa pek çok farklı branşta 10 bine yakın sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olacak. 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük spor etkinliğinde birçok erkek sporcu model gibi yakışıklılıklarıyla dikkat çekiyor. Her biri karizma sahibi bu beyefendiler arasında en yakışıklı olan sporcuları seçtik!
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Alex Ranghieri (Plaj voleybolu)
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Matt Anderson (Voleybol)
Caeleb Dressel (Yüzme)
Tom Daley (Yüzme)
Devon Allen (Atletizm)
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Ryan Murphy (Yüzme)
Carlos Alcaraz (Tenis)
Heath Thorpe (Jimnastik)
Arthur Cisse (Atletizm)
Matin Balsini (Yüzme)
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