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Paris 2024 Olimpiyatları'nda Model Gibi Yakışıklılıklarıyla Göz Dolduran Erkek Sporcular

Paris 2024 Olimpiyatları'nda Model Gibi Yakışıklılıklarıyla Göz Dolduran Erkek Sporcular

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
30.07.2024 - 09:36

Paris 2024 Olimpiyatları voleyboldan boksa, yüzmeden okçuluğa pek çok farklı branşta 10 bine yakın sporcunun kıyasıya rekabetine sahne olacak. 4 yılda bir düzenlenen dünyanın en büyük spor etkinliğinde birçok erkek sporcu model gibi yakışıklılıklarıyla dikkat çekiyor. Her biri karizma sahibi bu beyefendiler arasında en yakışıklı olan sporcuları seçtik!

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Alex Ranghieri (Plaj voleybolu)

Alex Ranghieri (Plaj voleybolu)

18 Haziran 1987 doğumlu İtalyan plaj voleybolu yıldızı Alex Ranghieri, 2.00 metre boyunda devasa bir yürüyen karizma. 2016 Yaz Olimpiyatları'nda da yarışan İtalyan sporcu, atletik yeteneği ve çarpıcı fiziğiyle voleybol camiasında yankı uyandırdı. 94 kilogram ağırlığındaki bu dinamik atlet, Avrupa Oyunları'nda da yeteneklerini sergiledi. 2024 Olimpiyatları'na odaklanan Ranghieri, performansını bir üst seviyeye taşıyarak izlenmesi gereken önemli bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Matt Anderson (Voleybol)

Matt Anderson (Voleybol)

ABD'nin New York şehrinde dünyaya gelen 37 yaşındaki voleybol yıldızı Matthew John Anderson, 2 metre 8 santimetre boyunda. Profesyonel bir oyuncu olarak etkileyici bir kariyere sahip olan sporcu, 2016 Rio Olimpiyatları'nda bronz madalya, 2018 Dünya Şampiyonası'nda bronz madalya ve 2014 Dünya Ligi ve 2015 Dünya Kupası'nda zaferler elde etti. Anderson, 2008'de NCAA Şampiyonası'nda En İyi Oyuncu seçilmesi de dahil olmak üzere çok sayıda ödül kazandı.

Caeleb Dressel (Yüzme)

Caeleb Dressel (Yüzme)

1.90 boyunda ve 91 kilogram ağırlığında olan 25 yaşındaki ABD'li yüzücü Caeleb Dressel, olağanüstü yeteneğiyle yüzme hayranlarını etkiledi. Bugüne kadar Olimpiyat altın madalyası da dahil olmak üzere dikkate değer başarılar elde etti. Dressel çeşitli etkinliklerde dünya rekorlarını elinde tutuyor ve serbest stil, kelebek ve bireysel karışıktaki uzmanlığıyla tanınıyor. 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda, yalnızca bir avuç sporcunun başardığı gibi 5 altın madalya kazandı. Havuzdaki özverisi ve hüneri onu yüzme dünyasında hesaba katılması gereken bir güç haline getiriyor.

Tom Daley (Yüzme)

Tom Daley (Yüzme)

21 Mayıs 1994 doğumlu İngiliz yüzücü Thomas Robert Daley, 30'lu yaşlarında bir Olimpiyat sporcusu. 10 metre platform etkinliğinde başarılı olan sporcu Olimpiyat altın, gümüş ve bronz madalyaları da dahil olmak üzere bugüne kadar birçok önemli başarıya imza attı. Daley, birçok uluslararası yarışmada Büyük Britanya'yı temsil etti ve dalışta başarılı bir kariyere sahip. Adanmışlığı ve yeteneği, ona dalış dünyasında en iyi atletlerden biri olarak tanınmasını sağladı.

Devon Allen (Atletizm)

Devon Allen (Atletizm)

1994 doğumlu Devon Allen, 110 metre engelli koşulardaki atletizmdeki başarısıyla öne çıkıyor. Afro-Amerikan kökenli bir baba ve beyaz bir anneye sahip olan Allen'ın atletik yolculuğu, Arizona Rising Suns atletizm kulübünde erken başladı. ACL sakatlıkları futbol tutkularını rayından çıkarmasına rağmen, Oregon Üniversitesi'nde hem futbolda hem de atletizmde başarı elde etti. 2016 ve 2020 Olimpiyatları'nda yarışan Allen, 12.84 saniyelik kişisel en iyi derecesiyle tarihin en hızlı engelli koşucuları arasına girdi.

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Ryan Murphy (Yüzme)

Ryan Murphy (Yüzme)

2 Temmuz 1995 doğumlu Ryan Murphy, sıra dışı sırtüstü becerileriyle tanınan tanınmış bir ABD'li yüzücü. Tam 4 Olimpiyat altın madalyası ve çok sayıda dünya rekoruyla Murphy, yüzme dünyasında en iyi yarışmacılardan biri olarak ününü sağlamlaştırdı. 2016 ve 2020 Yaz Olimpiyatları'ndaki başarısı ve Berkeley'deki üniversite başarıları, yeteneğini ve spora olan bağlılığını ortaya koydu.

Carlos Alcaraz (Tenis)

Carlos Alcaraz (Tenis)

İspanyol tenisçi Carlos Alcaraz Garfia, 5 Mayıs 2003'te doğdu. 19 yaşındayken, 2022 ABD Açık'ı kazandıktan sonra Açık Dönem'de dünya 1 numaralı tekler sıralamasına ulaşan en genç erkek ve ilk genç erkek oldu. Alcaraz, dört Grand Slam şampiyonluğu ve beş Masters 1000 şampiyonluğu da dahil olmak üzere birden fazla büyük şampiyonluk kazandı. Rafael Nadal ve Novak Djokovic gibi üst sıralardaki oyunculara karşı hızlı yükselişi ve etkileyici zaferleri, tenis devresinde yükselen bir yıldız olarak yerini sağlamlaştırdı.

Heath Thorpe (Jimnastik)

Heath Thorpe (Jimnastik)

Henüz 23 yaşında olan Heath Thorpe, spor dünyasında yolunu bulan inanılmaz yetenekli bir Avustralyalı jimnastikçi. Uzun boylu, atletik yapısı ve büyüleyici performanslarıyla 2022 Dünya Artistik Jimnastik Şampiyonası'nda yarıştı ve 2019 Yaz Üniversite Oyunları'nda atlama finalinde altıncı olarak öne çıktı. New South Wales Yüksek Performans Merkezi'ni temsil eden Thorpe, 2023 Dünya Şampiyonası'nı kaçırmasına rağmen, başarılarıyla becerileri hakkında çok şey anlatıyor.

Arthur Cisse (Atletizm)

Arthur Cisse (Atletizm)

Keskin kasları ve göz kamaştırıcı hızıyla, Fildişi Sahili'nden 27 yaşındaki Arthur Cissé pist sahnesinin aranan yıldızlarından biri. Sprintlerde uzmanlaşan sporcu, 60 m, 100 m, 150 m ve 200 m etkinliklerinde ulusal rekorlar kırdı. 100 m'de 9.93 sn'lik 10 saniyenin altındaki süresi dudak uçuklatacak cinsten.

Matin Balsini (Yüzme)

Matin Balsini (Yüzme)

19 Şubat 2001'de Tahran'da doğan İranlı yüzücü Matin Balsini, 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda da yarışmıştı. Balsini, şu anda antrenör Lee Spindlow yönetiminde Guildford şehir Yüzme Kulübü'nde antrenman yapıyor. 1.85 cm boyunda ve 75 kilogram ağırlığında olan Matin, sadece fiziğiyle değil aynı zamanda 200 metre kelebek gibi zorlu yarışlardaki başarılarıyla da öne çıkıyor.

2024 Yaz Olimpiyatları'nda model gibi güzellikleriyle göz dolduran kadın sporculara şurada değinmiştik:

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