Paris 2024 Olimpiyatları'nda Model Gibi Yakışıklılıklarıyla Göz Dolduran Erkek Sporcular

21 Mayıs 1994 doğumlu İngiliz yüzücü Thomas Robert Daley, 30'lu yaşlarında bir Olimpiyat sporcusu. 10 metre platform etkinliğinde başarılı olan sporcu Olimpiyat altın, gümüş ve bronz madalyaları da dahil olmak üzere bugüne kadar birçok önemli başarıya imza attı. Daley, birçok uluslararası yarışmada Büyük Britanya'yı temsil etti ve dalışta başarılı bir kariyere sahip. Adanmışlığı ve yeteneği, ona dalış dünyasında en iyi atletlerden biri olarak tanınmasını sağladı.