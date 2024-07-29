"Git, Ağla Şimdi, Kudur!": Top Knollema'nın Eline Çarpsa da İtiraz Eden Hollandalı Koslowski'yi Tiye Aldılar!
"Git, Ağla Şimdi, Kudur!": Top Knollema'nın Eline Çarpsa da İtiraz Eden Hollandalı Koslowski'yi Tiye Aldılar!
Paris 2024 Olimpiyatları'na 2-0'dan 3-2'lik muazzam geri dönüşle başlayan 'Filenin Sultanları'nda yüzler gülüyor. Sultanlar'ın unutulmayacak maçına damga vuran hareket ise Hollanda takımının Alman koçu Felix Koslowski'den geldi!
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Paris 2024 Olimpiyatları'nın ilk maçında Hollanda ile karşılaşan 'Filenin Sultanları' unutulmayacak bir geri dönüşe imza atarak maçı 2-0'dan 3-2'ye çevirdi ve önemli bir galibiyet aldı.
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Karar setine uzayan maçın en kritik anlarından biri ise bu sette, yani 5'inci sette geldi. Hollandalı smaçör Knollema olayın başrolündeydi.
5'inci sette skor 5-2 Hollanda lehineyken top Knollema'nın bileğine çarptı ve out'a çıktı. Topun Knollema'dan çıktığına itiraz eden Sultanlar'a itiraz eden isim ise Hollanda koçu Felix Koslowski'ydi.
Fair play ruhuna aykırı bir şekilde açıkça Knollema'dan topun çıkmasına rağmen itirazlarımıza itirazlarını sürdüren Alman koç ve uzun bir süre "Top benden çıktı" demeyen Knollema sosyal medyada büyük tepki topladı.
Galibiyetle birlikte soluğu sosyal medyada alan X kullanıcıları, Koslowski'ye tepkilerini şöyle dile getirdi:
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