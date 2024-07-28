Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
Yıldızlar da Aldatılır: Euro 2024'te Sükse Yapan Lamine Yamal Kız Arkadaşı Tarafından Böyle Aldatıldı!

Yıldızlar da Aldatılır: Euro 2024'te Sükse Yapan Lamine Yamal Kız Arkadaşı Tarafından Böyle Aldatıldı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 22:27

Euro 2024'te sükse yapan İspanyol yıldız Lamine Yamal, özel hayatıyla da ilgi uyandıran bir yıldız olmayı başardı. Influencer sevgilisiyle daha önce kameralara mutluluk pozları veren Yamal, kendini bir aldatma hikâyesinin başrolünde buldu!

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

17 yaşındaki Lamine Yamal, Euro 2024'te tıpkı Real Madrid'li milli gurur Arda Güler gibi genç yaşında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

17 yaşındaki Lamine Yamal, Euro 2024'te tıpkı Real Madrid'li milli gurur Arda Güler gibi genç yaşında gösterdiği performansla tüm dikkatleri üzerine toplamıştı.

İspanya'nın zaferiyle biten Euro 2024 finalinde Yamal, kupa seremonisine kız arkadaşıyla birlikte çıkmış, çiftin aralarındaki ilişki birçok kişi için merak konusu olmuştu.

İspanya'nın zaferiyle biten Euro 2024 finalinde Yamal, kupa seremonisine kız arkadaşıyla birlikte çıkmış, çiftin aralarındaki ilişki birçok kişi için merak konusu olmuştu.

Barcelona'da forma giyen genç yıldızın kız arkadaşının TikTok'ta viral olan videosu ise tüm dünyayı şoke etti. Alex Padilla adlı genç kadın, canlı yayında başka bir erkeğin kucağına otururken yakalandı. İşte genç yıldızın aldatıldığı o anlar:

X kullanıcıları da bu aldatılma anlarına kayıtsız kalamadı. İşte X kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları:

X kullanıcıları da bu aldatılma anlarına kayıtsız kalamadı. İşte X kullanıcılarından gelen yorumlardan bazıları:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
4
4
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın