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"Yunanlar Türklere Ön Yargılı" Diyen Necati Ateş'e Ergin Ataman'ın Oğlundan 'Baba' Gönderme!

"Yunanlar Türklere Ön Yargılı" Diyen Necati Ateş'e Ergin Ataman'ın Oğlundan 'Baba' Gönderme!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 18:52

Fatih Terim'in Yunan takım Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Necati Ateş, Yunan günleri hakkında açıklamalarda bulunmuş, 'Türk olduğumuz için sevilmiyorduk' demişti. Bu sözlere Panathinaikos'un basketbol takımını çalıştıran Ergin Ataman'ın oğlundan olay bir cevap geldi!

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5 aylık Panathinaikos yolculuğunda Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, "Türk olduğumuz için sevilmiyorduk" demişti.

5 aylık Panathinaikos yolculuğunda Fatih Terim'in yardımcı antrenörlüğünü yapan Necati Ateş, "Türk olduğumuz için sevilmiyorduk" demişti.

Yunanistan'da Türk olmanın 'zor' olduğunu söyleyen Ateş, şöyle devam etmişti: "Panathinaikos'ta çok zor bir futbol iklimi var. Sen Türk'sün, onlar Yunan. Bir kere seni Türk olduğun için sevmiyorlar, başarılı olmak zorundasın."

Yunanistan'da Türk olmanın 'zor' olduğunu söyleyen Ateş, şöyle devam etmişti: "Panathinaikos'ta çok zor bir futbol iklimi var. Sen Türk'sün, onlar Yunan. Bir kere seni Türk olduğun için sevmiyorlar, başarılı olmak zorundasın."

Ateş'in bu sözlerine Panathinaikos basketbol takımını çalıştıran Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman'dan sürpriz bir cevap geldi.

Ateş'in bu sözlerine Panathinaikos basketbol takımını çalıştıran Ergin Ataman'ın oğlu Sarp Ataman'dan sürpriz bir cevap geldi.

Necati Ateş'in bu sözlerini içeren paylaşımı alıntılayıp yanına babasının fotoğrafını ekleyen Sarp Ataman, şunları yazdı:

Necati Ateş'in bu sözlerini içeren paylaşımı alıntılayıp yanına babasının fotoğrafını ekleyen Sarp Ataman, şunları yazdı:

"Bir daha düşün istersen? Nasıl daha güzel başarısızlık hikayesi olur diye."

"Bir daha düşün istersen? Nasıl daha güzel başarısızlık hikayesi olur diye."
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