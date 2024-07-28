"Yunanlar Türklere Ön Yargılı" Diyen Necati Ateş'e Ergin Ataman'ın Oğlundan 'Baba' Gönderme!

Fatih Terim'in Yunan takım Panathinaikos'u çalıştırdığı dönemde yardımcılığını yapan Necati Ateş, Yunan günleri hakkında açıklamalarda bulunmuş, 'Türk olduğumuz için sevilmiyorduk' demişti. Bu sözlere Panathinaikos'un basketbol takımını çalıştıran Ergin Ataman'ın oğlundan olay bir cevap geldi!