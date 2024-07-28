"Diğer Çocuklar Ayıcıklarla Uyurken O, Topla Uyuyordu": Video Yayınlayan Ebrar Karakurt "Hazırız" Dedi!
"Diğer Çocuklar Ayıcıklarla Uyurken O, Topla Uyuyordu": Video Yayınlayan Ebrar Karakurt "Hazırız" Dedi!
'Filenin Sultanları'nın yıldızı, biricik 99 numarası Ebrar Karakurt, Olimpiyat'taki ilk maç öncesinde X hesabından yaptığı paylaşımla hazır olduğunun sinyallerini verdi.
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Kulüp sezonunda pasör çaprazı, milli takımda smaçör forması giyen Ebrar Karakurt, X hesabından bir paylaşımda bulundu.
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Ebrar'ın çocukluk hayalinin Olimpiyat olduğunun vurgulandığı animasyonda ikonik 99 numaralı formasına da yer verildi.
Ebrar'ın çocukluk anısıyla başlayan videoda bir röportajdan alıntı yapılarak şunlar deniyor: "Ebrar'ın yeşil bir tişörtü vardı. Yeşil tişörtünün arkasına 'Ebrar' yazmış. Hani milli takımlarda olur ya, isimler yazılır."
Daha sonra Ebrar'ın ağzından şu sözler dökülüyor: "Bir hedef, bir ideal var. Başarmak istediğim bir şey var..."
En can alıcı kısımda ise yine geçmişe dönülüyor ve şunlar deniyor: "Diğer çocuklar ayıcıklarla, bebeklerle uyurken Ebrar topla uyuyordu."
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İzleyenleri duygulandıran milli gurur Ebrar, bu videoyla Olimpiyat'taki ilk maç olan Hollanda mücadelesi için "Hazırız" demiş oldu.
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