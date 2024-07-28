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"Diğer Çocuklar Ayıcıklarla Uyurken O, Topla Uyuyordu": Video Yayınlayan Ebrar Karakurt "Hazırız" Dedi!

"Diğer Çocuklar Ayıcıklarla Uyurken O, Topla Uyuyordu": Video Yayınlayan Ebrar Karakurt "Hazırız" Dedi!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
28.07.2024 - 17:45

'Filenin Sultanları'nın yıldızı, biricik 99 numarası Ebrar Karakurt, Olimpiyat'taki ilk maç öncesinde X hesabından yaptığı paylaşımla hazır olduğunun sinyallerini verdi.

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Kulüp sezonunda pasör çaprazı, milli takımda smaçör forması giyen Ebrar Karakurt, X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Kulüp sezonunda pasör çaprazı, milli takımda smaçör forması giyen Ebrar Karakurt, X hesabından bir paylaşımda bulundu.

Ebrar'ın çocukluk hayalinin Olimpiyat olduğunun vurgulandığı animasyonda ikonik 99 numaralı formasına da yer verildi.

Ebrar'ın çocukluk hayalinin Olimpiyat olduğunun vurgulandığı animasyonda ikonik 99 numaralı formasına da yer verildi.

Ebrar'ın çocukluk anısıyla başlayan videoda bir röportajdan alıntı yapılarak şunlar deniyor: "Ebrar'ın yeşil bir tişörtü vardı. Yeşil tişörtünün arkasına 'Ebrar' yazmış. Hani milli takımlarda olur ya, isimler yazılır."

Ebrar'ın çocukluk anısıyla başlayan videoda bir röportajdan alıntı yapılarak şunlar deniyor: "Ebrar'ın yeşil bir tişörtü vardı. Yeşil tişörtünün arkasına 'Ebrar' yazmış. Hani milli takımlarda olur ya, isimler yazılır."

Daha sonra Ebrar'ın ağzından şu sözler dökülüyor: "Bir hedef, bir ideal var. Başarmak istediğim bir şey var..."

Daha sonra Ebrar'ın ağzından şu sözler dökülüyor: "Bir hedef, bir ideal var. Başarmak istediğim bir şey var..."

En can alıcı kısımda ise yine geçmişe dönülüyor ve şunlar deniyor: "Diğer çocuklar ayıcıklarla, bebeklerle uyurken Ebrar topla uyuyordu."

En can alıcı kısımda ise yine geçmişe dönülüyor ve şunlar deniyor: "Diğer çocuklar ayıcıklarla, bebeklerle uyurken Ebrar topla uyuyordu."
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İzleyenleri duygulandıran milli gurur Ebrar, bu videoyla Olimpiyat'taki ilk maç olan Hollanda mücadelesi için "Hazırız" demiş oldu.

Filenin Sultanları yarın ilk Olimpiyat sınavında Hollanda ile mücadele edecek. Maç, TSİ sabah 10.00'da yayınlanacak.

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