Görüş Bildir
Haberler
Spor
"Bu Gece Ekip Değişir": Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Törenine Gelen Tepkiler

"Bu Gece Ekip Değişir": Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Törenine Gelen Tepkiler

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
27.07.2024 - 00:33

Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyatlar'ın açılış töreni birbirinden iddialı sahne şovlarına sahne oldu. Her biri film karesi tadındaki renkli ve iddialı şovlara X kullanıcıları da kayıtsız kalamadı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

102 Türk sporcunun yer alacağı Olimpiyatlar'ın açılış töreni bu yıl ilk kez stadyum dışında yapıldı, ortaya birbirinden renkli anlar çıktı.

102 Türk sporcunun yer alacağı Olimpiyatlar'ın açılış töreni bu yıl ilk kez stadyum dışında yapıldı, ortaya birbirinden renkli anlar çıktı.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Olimpiyatlar'a Eurovision benzetmesi yapması X'te çok konuşuldu.

Gazeteci Nevşin Mengü'nün Olimpiyatlar'a Eurovision benzetmesi yapması X'te çok konuşuldu.
twitter.com

Gazeteci Fatih Altaylı, Olimpiyat açılışı için "Tarihin en kötü olimpiyat açılışında yağmur altında sırılsıklam sporcularımız da önümüzden geçti. İnşallah hastalanmazlar. Televizyondan izleyenler çok beğenmiş. Anlaşılan televizyona yönelik bir prodüksiyon yapmışlar" dedi.

TRT Spor'dan naklen yayınlanan açılış törenindeki iddialı şovlara X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:

TRT Spor'dan naklen yayınlanan açılış törenindeki iddialı şovlara X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
13
3
2
2
1
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
burhan altintop

non binary temali bir ceromony. olimpiyat mesalesini tasiyip komite baskanina vereninde yüzü yoktu eyfel kulesinin orasinda