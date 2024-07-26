"Bu Gece Ekip Değişir": Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Törenine Gelen Tepkiler
"Bu Gece Ekip Değişir": Paris 2024 Olimpiyatları'nın Açılış Törenine Gelen Tepkiler
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Olimpiyatlar'ın açılış töreni birbirinden iddialı sahne şovlarına sahne oldu. Her biri film karesi tadındaki renkli ve iddialı şovlara X kullanıcıları da kayıtsız kalamadı.
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102 Türk sporcunun yer alacağı Olimpiyatlar'ın açılış töreni bu yıl ilk kez stadyum dışında yapıldı, ortaya birbirinden renkli anlar çıktı.
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Gazeteci Nevşin Mengü'nün Olimpiyatlar'a Eurovision benzetmesi yapması X'te çok konuşuldu.
TRT Spor'dan naklen yayınlanan açılış törenindeki iddialı şovlara X kullanıcılarından gelen tepkilerden bazıları şöyle:
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non binary temali bir ceromony. olimpiyat mesalesini tasiyip komite baskanina vereninde yüzü yoktu eyfel kulesinin orasinda