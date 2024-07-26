Görüş Bildir
Haberler
Spor
Olimpiyat Açılış Töreninde TRT Spikeri Sadece "İsrail" Dedi, Bilgi Paylaşmadı!

Olimpiyat Açılış Töreninde TRT Spikeri Sadece "İsrail" Dedi, Bilgi Paylaşmadı!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 22:30

Paris 2024 Olimpiyatları görkemli şovlar eşliğinde başladı. Açılış töreninde peş peşe Seine Nehri'nden geçen ülkeler kameraları ve izleyicileri selamladı. Olimpiyatlar'ın açılış törenini Türkiye'de TRT Spor ekranlarından izleyenler ise İsrail'le ilgili bir detayı fark etti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Cüneyt Kıran ve Eren Koca'nın sunumlarıyla ekrana taşınan Paris 2024 Olimpiyat Açılış Töreni'nde sıra İsrail'e geldiğinde spikerler yalnızca "İsrail" dedi ve bilgi vermedi.

Cüneyt Kıran ve Eren Koca'nın sunumlarıyla ekrana taşınan Paris 2024 Olimpiyat Açılış Töreni'nde sıra İsrail'e geldiğinde spikerler yalnızca "İsrail" dedi ve bilgi vermedi.

Oysa neredeyse her ülke hakkında bilgi veren spikerler, sıra İsrail'e geldiğinde ülkenin Gazze'de işlediği savaş suçunu ve katliamı protesto etmiş oldu.

Oysa neredeyse her ülke hakkında bilgi veren spikerler, sıra İsrail'e geldiğinde ülkenin Gazze'de işlediği savaş suçunu ve katliamı protesto etmiş oldu.

X kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu detaya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

X kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu detaya gelen yorumlardan bazıları şöyle:
twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
twitter.com
twitter.com

Açılış törenindeki Filistin kafilesi ise kameralara böyle yansıdı:

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
47
13
9
7
4
1
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın