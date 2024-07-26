Olimpiyat Açılış Töreninde TRT Spikeri Sadece "İsrail" Dedi, Bilgi Paylaşmadı!

Paris 2024 Olimpiyatları görkemli şovlar eşliğinde başladı. Açılış töreninde peş peşe Seine Nehri'nden geçen ülkeler kameraları ve izleyicileri selamladı. Olimpiyatlar'ın açılış törenini Türkiye'de TRT Spor ekranlarından izleyenler ise İsrail'le ilgili bir detayı fark etti.