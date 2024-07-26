Olimpiyat Açılış Töreninde TRT Spikeri Sadece "İsrail" Dedi, Bilgi Paylaşmadı!
Olimpiyat Açılış Töreninde TRT Spikeri Sadece "İsrail" Dedi, Bilgi Paylaşmadı!
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Cüneyt Kıran ve Eren Koca'nın sunumlarıyla ekrana taşınan Paris 2024 Olimpiyat Açılış Töreni'nde sıra İsrail'e geldiğinde spikerler yalnızca "İsrail" dedi ve bilgi vermedi.
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Oysa neredeyse her ülke hakkında bilgi veren spikerler, sıra İsrail'e geldiğinde ülkenin Gazze'de işlediği savaş suçunu ve katliamı protesto etmiş oldu.
X kullanıcılarının dikkatinden kaçmayan bu detaya gelen yorumlardan bazıları şöyle:
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