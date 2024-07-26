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"Ülkenin Gururları": Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Olimpiyat Açılış Töreni'ne Hazır!

"Ülkenin Gururları": Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Olimpiyat Açılış Töreni'ne Hazır!

Mayk Can Şişman
Mayk Can Şişman - Onedio İçerik Editörü
26.07.2024 - 20:02

Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenine sadece dakikalar kala bayrak taşıyıcılarımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz'dan göğsümüzü kabartacak fotoğraf geldi!

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Ellerindeki Türk bayraklarıyla kameraya poz veren iki milli gururumuzun bu pozuna sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla kameraya poz veren iki milli gururumuzun bu pozuna sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı.

Birçok kullanıcıdan gurur dolu paylaşımlar gelirken bazı kullanıcılar da tartışmalara sebep olan milli takımın 2024 Paris kıyafetini eleştirdi.

Birçok kullanıcıdan gurur dolu paylaşımlar gelirken bazı kullanıcılar da tartışmalara sebep olan milli takımın 2024 Paris kıyafetini eleştirdi.

İşte o yorumlardan bazıları:

İşte o yorumlardan bazıları:
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