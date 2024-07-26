"Ülkenin Gururları": Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Olimpiyat Açılış Töreni'ne Hazır!
"Ülkenin Gururları": Busenaz Sürmeneli ve Mete Gazoz, Olimpiyat Açılış Töreni'ne Hazır!
Paris 2024 Olimpiyatları'nın açılış törenine sadece dakikalar kala bayrak taşıyıcılarımız boksör Busenaz Sürmeneli ve okçu Mete Gazoz'dan göğsümüzü kabartacak fotoğraf geldi!
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Ellerindeki Türk bayraklarıyla kameraya poz veren iki milli gururumuzun bu pozuna sosyal medya kullanıcıları kayıtsız kalamadı.
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Birçok kullanıcıdan gurur dolu paylaşımlar gelirken bazı kullanıcılar da tartışmalara sebep olan milli takımın 2024 Paris kıyafetini eleştirdi.
İşte o yorumlardan bazıları:
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