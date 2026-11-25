Hanya, Girit adasının önemli şehirlerinden biri ve 1645 ile 1897 arasında Osmanlı yönetimindeydi. Deyimin doğduğu söylenen olay da bu dönemde yaşandı. Anlatılan hikayeye bakılırsa şehre Konya'dan bir vali atandı.

Böylece birbirinden yüzlerce kilometre uzaktaki iki şehir, aynı hikayenin içinde yan yana geldi. Ancak valinin adı ve olayın tam tarihi bilinmiyor, bu yüzden hikaye bugün de bir rivayet olarak anlatılıyor.