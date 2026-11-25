"Şimdi Gördün mü Hanya'yı Konya'yı" Deyimi Nereden Çıktı?
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Kendini akıllı sanıp sonunda dersini alan birine hepimiz en az bir kez 'Şimdi gördün mü Hanya'yı Konya'yı?' demişizdir. Peki Girit'teki Hanya ile Anadolu'daki Konya aynı cümlede nasıl buluştu? Deyimin arkasında Osmanlı döneminde Girit'te geçtiği anlatılan ilginç bir hikaye var. Olayın kahramanı ise halkını fazlasıyla hafife alan bir vali.
Hikaye, Osmanlı yönetimindeki Girit'in Hanya şehrinde geçiyor.
Konya'dan gelen vali, sert yönetimiyle Hanya halkını kendine düşman etti.
Yatsı namazından çıkan valiye verilen ders, deyimin doğmasını sağladı.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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