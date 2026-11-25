Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri Hayranlarına Müjde! Dizinin 4. Sezonu İçin Onay Verildi
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Prime Video'nun fantastik dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nden hayranlarını sevindirecek haber geldi. Üçüncü sezonuyla milyonlarca izleyiciye ulaşan dizi için Amazon MGM Studios dördüncü sezon onayını verdi. Yeni sezonun çekim takvimine ilişkin ilk ayrıntılar da belli oldu.
KAYNAK: Box Office
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Prime Video'nun Orta Dünya'yı ekranlara taşıyan dizisi Yüzüklerin Efendisi: Güç Yüzükleri'nin ekran macerası devam ediyor.
Yüzüklerin Efendisi sinemaya da geri dönüyor!
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