Amazon MGM Studios, dizinin dördüncü sezonu için hazırlıkların başladığını duyurdu.

Box Office Türkiye'nin haberine göre dizinin yeni sezonunun 2027 yılının bahar aylarında İngiltere'deki Shepperton Stüdyoları'nda çekilmeye başlanması planlanıyor.

Prime Video'nun verilerine göre Güç Yüzükleri'nin üçüncü sezonu, ilk 12 günde dünya çapında 33 milyon izleyiciye erişti. Böylece üçüncü sezon, platformun en çok izlenen 10 sezonundan biri oldu.

Dördüncü sezonun hikâyesine, oyuncu kadrosuna ve yayın tarihine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.