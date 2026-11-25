Annelere Duyurulur: Soğukta Dışarı Çıkmak Hasta Eder mi?
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Evden çıkarken arkamızdan gelen 'Atkını tak, üşüteceksin!' uyarısı, kış aylarının değişmeyen kulak çınlatıcılarından biri. Live Science'ın yaygın tıp mitlerini mercek altına aldığı derlemede, soğukta dışarı çıkmanın insanı hasta ettiği inancı uzmanların 'yanlış' diyerek geçersiz saydığı efsaneler arasında yer alıyor. Üstelik kışın soğuk algınlığının artmasının nedeni, annelerimizin işaret ettiği yerden farklı bir noktada duruyor.
Kaynak: Live Science
Soğukta dışarı çıkmak insanı hasta etmiyor, bu iddia 1968'den beri bir deneyle çürütülmüş durumda.
Kışın hastalanmamızın olası sebeplerinden biri, kalabalık kapalı ortamlarda birbirimize daha çok yaklaşmamız.
Uzmanlara göre soğuk hava iyileşme süresini de uzatmıyor, hatta soğuğa maruz kalmanın faydası bile olabilir.
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