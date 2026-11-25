'Üşürsen hasta olursun' öğüdü dünyanın birçok yerinde ağızdan ağıza dolaşıyor, ancak Indiana Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. Rachel Vreeman'a göre bu inanç gerçeği yansıtmıyor. Vreeman, Live Science'a verdiği demeçte efsanenin dünyada yaygın olduğunu ama doğru olmadığını vurguluyor.

Konunun bilimsel geçmişi de epey eski. 1968'de New England Journal of Medicine'de yayımlanan bir çalışmada araştırmacılar, soğuk algınlığına yol açan virüslerden biri olan rinovirüsü üşüyen gönüllülere uyguladı. Gönüllüler ister buz gibi bir odada titremiş ister buzlu suya girmiş olsun, rahat bir sıcaklıktaki gruba kıyasla daha sık hasta olmadı. Soğuğun insanı doğrudan hasta etmemesi, kış mevsimiyle hastalıklar arasındaki bağın tamamen koptuğu anlamına gelmiyor; asıl hikâye virüslerin soğuktaki davranışında ve bizim kışı nasıl geçirdiğimizde saklı.