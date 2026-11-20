Kış Gelirken Vücudunuzun Size Verdiği 7 Sinyal: D Vitamininden Soğuk Parmaklara Neler Değişiyor?
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Günler kısalıp hava soğurken vücut D vitamini düzeyinden uyku düzenine, iştahtan cilt nemine kadar pek çok alanda değişiklik sinyali veriyor. NHS, Cleveland Clinic ve Harvard Health gibi kurumların yayınlarına göre ruh hali, melatonin salgısı, bağışıklık ve parmak uçlarındaki kan akışı da mevsimle birlikte değişebiliyor. Bu yedi sinyalin arkasında ışığın azalması, soğuk hava ve kapalı mekânda geçen vakit gibi mevsimsel etkenler yer alıyor.
Güneş ışığı azaldıkça D vitamini üretimi de düşüyor.
Kışın kısalan günler mevsimsel duygudurum bozukluğuyla ilişkilendiriliyor.
Karanlık erken bastırınca melatonin salgısı artıyor ve uyku düzeni kayabiliyor.
Kış aylarında acıkma ve karbonhidrat isteği artabiliyor.
Soğuk hava ve düşük nem cildi de dudakları da kurutuyor.
Kapalı mekânlarda geçen kış günleri enfeksiyonların yayılmasını kolaylaştırıyor.
Soğukta parmak uçlarının beyazlaşması Raynaud belirtisi olabiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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