Cilt, D vitaminini dışarıda doğrudan güneş ışığına maruz kaldığında üretiyor. NHS'e göre İngiltere'de güneş ışığı mart sonu ya da nisan başından eylül sonuna kadar yeterli D vitamini sağlıyor. Ekimden mart başına kadar ise güneşten gelen D vitamini üretimi yetersiz kalıyor. NHS bu nedenle herkesin sonbahar ve kış aylarında günlük 10 mikrogram (400 IU) D vitamini içeren bir takviyeyi düşünmesini tavsiye ediyor.

Düşük D vitamini düzeyi yorgunlukla da ilişkilendiriliyor. British Heart Foundation, D vitamini düzeyi düşük kişilerin daha çok yorulabildiğini ve enfeksiyonlara daha sık yakalanabildiğini belirtiyor. Ağır eksiklikte kemikler yumuşayıp kaslar zayıflayabiliyor. NHS bu tablonun çocuklarda raşitizme, yetişkinlerde ise osteomalazi adı verilen kemik ağrısına yol açabildiğini aktarıyor. 2025'te yayımlanan bir İngiltere hükümeti araştırmasına göre 19-65 yaş arasındaki yetişkinlerin neredeyse beşte birinde D vitamini düzeyi düşük.

NHS yüksek dozun da zararlı olabileceğini hatırlatıyor. Kurum yetişkinler için günlük üst sınırı 100 mikrogram (4.000 IU) olarak veriyor ve fazla alımın kandaki kalsiyumu yükselterek kemikleri zayıflatabileceğini, böbreklere ve kalbe zarar verebileceğini yazıyor. Kuşku durumunda doktora danışılmasını da öneriyor.