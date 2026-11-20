Yeşil Pasaport İçin Yeni Öneri: Bir Gruba Daha Yeşil Pasaport Hakkı İçin Teklif Sunuldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
İYİ Parti Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz, Türk Eczacılar Birliği'ne bağlı odalara kayıtlı ve en az 15 yıl kıdemi bulunan eczacılara yeşil pasaport hakkı tanınması için Meclis'e kanun teklifi sundu. Hususi Damgalı Pasaport olarak bilinen belge, sahiplerine yurt dışına vizesiz seyahat imkanı tanıyor. Teklif Komisyon'a sevk edildi.
Teklif İYİ Parti'den geldi.
Gerekçede mesleki gelişim vurgusu var.
Teklifte kıdem ve soruşturma şartı var.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın