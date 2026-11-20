Teklifin gerekçesinde eczacıların, memurlara tanınan bu uygulamanın dışında kaldığı ve yurt dışı seyahatlerinde bürokratik sürece tabi tutulduğu vurgulandı. Gerekçede şu ifadeler yer aldı:

'657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na tabi olarak değişik sınıf ve unvanlarda memur statüsünde görev yapmakta olan personelden hususi damgalı pasaport alacakların; birinci, ikinci veya üçüncü derecede kadroların birinde bulunması gerekmektedir. Türk Eczacıları Birliği'ne (TEB) bağlı odalara kayıtlı olarak görev yapan eczacılar bu uygulamanın dışında kalmakta ve yurt dışı seyahatlerinde bürokratik sürece tabi tutulmaktadırlar. İlaç endüstrisi ve sağlık hizmetleri bağlamında önemli bir role sahip olan eczacıların, yurt dışında gerçekleşen mesleki gelişim fırsatlarına erişimi, mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmeleri, yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve eczacılık pratiği ile ilgili uluslararası gelişmeler hakkında bilgi sahibi olmaları önem taşımaktadır. Bu yönüyle eczacıların, uluslararası sağlık hizmetleri alanında Türkiye'nin temsilini güçlendirecek olan etkileşim ve işbirliklerini arttırabilmek amacıyla gerçekleştirdikleri yurt dışı seyahatlerinde serbest dolaşım yapabilmeleri gerekmektedir.'