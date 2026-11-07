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10 Meslek Grubu Yeşil Pasaport İçin Meclis Kararını Bekliyor

10 Meslek Grubu Yeşil Pasaport İçin Meclis Kararını Bekliyor

Öğretmen Eğitim
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
07.11.2026 - 15:05
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Yeşil pasaport hakkının genişletilmesine yönelik kanun teklifleri arasına öğretmenler de girdi. TBMM'ye sunulan teklifte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda en az 10 yıl fiilen görev yapan öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor. Düzenleme kabul edilirse özel okul öğretmenleri de bu haktan yararlanabilecek. Peki yeşil pasaport istenen 10 meslek grubu hangileri?

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10 yıl görev yapan öğretmenler için yeşil pasaport teklifi.

10 yıl görev yapan öğretmenler için yeşil pasaport teklifi.

Teklifin en dikkat çeken yanı, kapsamın yalnızca devlet okullarıyla sınırlı tutulmaması. Metne göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumların yanı sıra özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler de aynı şartla değerlendirilecek. Belirleyici kriter tek: Öğretmenin fiilen görev yaptığı sürenin en az 10 yıla ulaşması.

Mevcut düzenlemede hususi pasaport, kadro derecesi belirli bir seviyeye ulaşmış kamu görevlilerine ve kanunda sayılan bazı gruplara veriliyor. Özel okullarda çalışan öğretmenler ise kamu görevlisi statüsünde olmadıkları için kıdemleri ne kadar uzun olursa olsun bu haktan yararlanamıyor. Teklif yasalaşırsa özel okulda 10 yılını dolduran bir öğretmen, devlet okulundaki meslektaşıyla aynı pasaporta sahip olabilecek.

Yeşil pasaport nedir?

Yeşil pasaport sahipleri, Schengen bölgesi başta olmak üzere pek çok ülkeye vize almadan seyahat edebiliyor. Bu nedenle düzenleme, yurt dışına sık giden ya da tatil planını vize randevusu beklemeden yapmak isteyen öğretmenler için ciddi bir kolaylık anlamına geliyor.

Yeşil pasaport istenen meslekler.

Yeşil pasaport istenen meslekler.

Öğretmenler, son haftalarda TBMM'ye sunulan yeşil pasaport tekliflerinde adı geçen tek meslek grubu değil. İşte yeşil pasaport istenen meslekler:

  • Pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş yapan pilotlar için de benzer bir talep var. 

  • 13 Ekim 2026'da sunulan bir başka teklifle kamuda ya da özel sektörde en az 15 yıl çalışan hekim, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacıların kapsama alınması isteniyor.

  • TMMOB'a kayıtlı mühendis ve mimarlar için ise 10 ya da 15 yıllık mesleki kıdem şartı gündemde. 

  • 16 Eylül 2026'da TBMM Başkanlığına sunulan teklif de köy ve mahalle muhtarlarını, yeminli mali müşavirleri ve en az 15 yıl kıdemi bulunan serbest muhasebeci mali müşavirleri kapsıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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