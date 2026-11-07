10 Meslek Grubu Yeşil Pasaport İçin Meclis Kararını Bekliyor

Teklifin en dikkat çeken yanı, kapsamın yalnızca devlet okullarıyla sınırlı tutulmaması. Metne göre Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi kurumların yanı sıra özel eğitim kurumlarında çalışan öğretmenler de aynı şartla değerlendirilecek. Belirleyici kriter tek: Öğretmenin fiilen görev yaptığı sürenin en az 10 yıla ulaşması.

Mevcut düzenlemede hususi pasaport, kadro derecesi belirli bir seviyeye ulaşmış kamu görevlilerine ve kanunda sayılan bazı gruplara veriliyor. Özel okullarda çalışan öğretmenler ise kamu görevlisi statüsünde olmadıkları için kıdemleri ne kadar uzun olursa olsun bu haktan yararlanamıyor. Teklif yasalaşırsa özel okulda 10 yılını dolduran bir öğretmen, devlet okulundaki meslektaşıyla aynı pasaporta sahip olabilecek.

Yeşil pasaport nedir?

Yeşil pasaport sahipleri, Schengen bölgesi başta olmak üzere pek çok ülkeye vize almadan seyahat edebiliyor. Bu nedenle düzenleme, yurt dışına sık giden ya da tatil planını vize randevusu beklemeden yapmak isteyen öğretmenler için ciddi bir kolaylık anlamına geliyor.