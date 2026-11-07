10 Meslek Grubu Yeşil Pasaport İçin Meclis Kararını Bekliyor
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Yeşil pasaport hakkının genişletilmesine yönelik kanun teklifleri arasına öğretmenler de girdi. TBMM'ye sunulan teklifte, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı resmi ve özel okullarda en az 10 yıl fiilen görev yapan öğretmenlere hususi damgalı pasaport verilmesi isteniyor. Düzenleme kabul edilirse özel okul öğretmenleri de bu haktan yararlanabilecek. Peki yeşil pasaport istenen 10 meslek grubu hangileri?
10 yıl görev yapan öğretmenler için yeşil pasaport teklifi.
Yeşil pasaport istenen meslekler.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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