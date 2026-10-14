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Yeşil Pasaport İçin Meclis'te Kuyruk Oluştu: Muhtardan Pilota, Eczacıdan Veterinere 10 Meslek Grubu

Yeşil Pasaport İçin Meclis'te Kuyruk Oluştu: Muhtardan Pilota, Eczacıdan Veterinere 10 Meslek Grubu

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 10:56 Son Güncelleme: 14.10.2026 - 11:18
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Meclis'e son bir ayda yeşil pasaport için dört ayrı kanun teklifi girdi. Muhtarlardan mali müşavirlere, eczacılardan pilotlara, hekimlerden veteriner hekimlere uzanan liste 10 meslek grubunu buluyor; ancak tekliflerin hiçbiri henüz yasalaşmış değil.

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En yenisi 13 Ekim'de geldi: Kayıhan Pala, hekimlerden eczacılara dört sağlık mesleği için 15 yıl şartı önerdi.

En yenisi 13 Ekim'de geldi: Kayıhan Pala, hekimlerden eczacılara dört sağlık mesleği için 15 yıl şartı önerdi.
unsplash.com

YENİ Parti Bursa Milletvekili Kayıhan Pala'nın teklifi, tabip, diş hekimi, veteriner hekim ve eczacılara hususi damgalı pasaport yolunu açmayı amaçlıyor. Tek ölçüt var: Meslekte 15 yıl görev yapmış olmak. Pala, teklifi TBMM Başkanlığına sunduğunu sosyal medya hesabından duyurdu ve 'on beş yıl meslekte görev yapmış olmaları halinde yeşil pasaport verilmesi' ifadesini kullandı.

16 Eylül'de Melih Meriç'in sunduğu teklif tek başına altı meslek grubunu kapsıyor.

16 Eylül'de Melih Meriç'in sunduğu teklif tek başına altı meslek grubunu kapsıyor.
unsplash.com

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in teklifi 16 Eylül'de Meclis Başkanlığına sunuldu, 1 Ekim'de İçişleri Komisyonu'na sevk edildi. Listede köy ve mahalle muhtarları, TÜRMOB'a bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler, en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirler, Türk Eczacıları Birliği üyesi serbest eczacılar, Türk Tabipleri Birliği üyesi serbest çalışan doktorlar ile TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar var. Muhtarlar dışındaki gruplarda en az 15 yıllık meslek şartı aranıyor.

Gerekçede, özellikle özel sektörde çalışan doktor, eczacı, mühendis, mimar ve mali müşavirlerin eğitim, seminer ve toplantılar için yaptığı vize başvurularında sorun yaşadığı savunuldu. Reddedilen başvuruların uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımını engellediği, bunun da tıp, inşaat, farmakoloji ve finans alanındaki çalışmalara katılımı kısıtladığı belirtildi. Muhtarların da yurt dışındaki projeleri izlemek istediklerinde aynı engelle karşılaştığı ifade edildi.

Pilotlar için hazırlanan teklif 5 yıllık uçuş deneyimi arıyor ve 30 Eylül'de Meclis'e girdi.

Pilotlar için hazırlanan teklif 5 yıllık uçuş deneyimi arıyor ve 30 Eylül'de Meclis'e girdi.
unsplash.com

Teklif 30 Eylül'de TBMM Başkanlığına sunuldu, ertesi gün İçişleri Komisyonu'na gönderildi. YENİ Parti milletvekili Hasan Öztürk ile Ulaş Karasu'nun hazırladığı düzenleme, havayolu pilot lisansını aldıktan sonra en az 5 yıl fiilen uçuş hizmetinde bulunan pilotlara hususi damgalı pasaport verilmesini öngörüyor. Terörle Mücadele Kanunu kapsamındaki suçlardan soruşturma ya da kovuşturma geçmişi olmaması da şart.

Gerekçede pilotların yurt dışındaki eğitim, uçuş testi ve uçak teslim alma süreçlerinde vize işlemleriyle karşılaştığı vurgulandı. Bu başvuruların hem para hem de çalışma günü kaybettirdiği belirtildi.

Mühendis ve mimarlar için kıdem şartı teklife göre 10 yıl ile 15 yıl arasında değişiyor.

Mühendis ve mimarlar için kıdem şartı teklife göre 10 yıl ile 15 yıl arasında değişiyor.
unsplash.com

Öztürk ve Karasu'nun ikinci teklifi, TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar için en az 10 yıl kıdem arıyor. Aynı grupları kapsayan Meriç teklifinde ise şart 15 yıl. Üstelik mühendis ve mimarlar, 13 Ekim 2025'te sunulan 2/3312 esas numaralı ayrı bir teklifte de yer alıyor; orada aranan, fiilen mesleği icra eden ve en az 15 yıl kıdemi olan, TMMOB'a bağlı odalara üye kişiler.

Yeni teklifin gerekçesinde, yabancı teknolojiyi yerinde görmenin, eğitim, panel, çalıştay ve konferanslara katılmanın mesleki tecrübeye ve verimliliğe katkı sağladığı savunuldu. Yani mühendis ve mimarlar için üç ayrı teklif, iki farklı kıdem eşiğiyle Meclis'te bekliyor.

Talep yalnızca Meclis'ten gelmiyor: Turist rehberleri de 15-20 yıllık kıdemle yeşil pasaport istiyor.

Talep yalnızca Meclis'ten gelmiyor: Turist rehberleri de 15-20 yıllık kıdemle yeşil pasaport istiyor.
unsplash.com

TUREB Disiplin Kurulu Başkan Yardımcısı İsa Akdağ, 14 Eylül'de meslekte 15-20 yılını doldurmuş profesyonel turist rehberlerine yeşil pasaport verilmesini istedi. Akdağ, rehberleri 'Türkiye'nin tanıtım yüzü ve aynası' olarak niteledi.

Gerekçe yine vize yükü: Randevu bulma, evrak hazırlama ve bekleme süreçleri çalışma programlarını zorluyor, tekrarlanan başvurular ek maliyet çıkarıyor. Kısa sürede planlanan turlarda vize işlemlerinin operasyonel sorunlara yol açabildiği de dile getirildi.

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Öte yandan hiçbir teklif yasalaşmadı; önlerinde komisyondan Genel Kurul'a uzanan uzun bir yol var.

Öte yandan hiçbir teklif yasalaşmadı; önlerinde komisyondan Genel Kurul'a uzanan uzun bir yol var.
unsplash.com

Tekliflerin yasalaşması için önce komisyonda, ardından TBMM Genel Kurulu'nda görüşülüp kabul edilmesi gerekiyor. O güne kadar listedeki hiçbir meslek grubu için yeni bir yeşil pasaport hakkı doğmuş değil. Yılın başında da benzer bir adım atılmıştı: CHP Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara, Şubat'ta diş hekimleri, veteriner hekimler ve mimarlar için 15 yıl kıdemle yeşil pasaport öngören bir teklif vermişti.

Bugün yeşil pasaport belirli kamu görevlilerine ve devlet memurlarına, milletvekillerine, belediye başkanlarına, belirli şartları sağlayan ihracatçılara, avukatlara ve bazı sporculara verilebiliyor. Sözcü'nün Ağustos 2024'te aktardığına göre o dönem Meclis'te 19 teklif bekliyordu; hepsi kabul edilseydi eş ve çocuklarla birlikte en az 800 bin kişi daha bu pasaporta kavuşacaktı. Yeni Ankara'nın aktardığına göre hükümet tarafı ise temkinli: Sahip sayısının kontrolsüz artmasının, Avrupa ülkelerinin yeşil pasaportlulara da vize getirmesine yol açabileceği endişesi dile getiriliyor. Teklifler bu yüzden yavaş ilerliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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