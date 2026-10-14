Yeşil Pasaport İçin Meclis'te Kuyruk Oluştu: Muhtardan Pilota, Eczacıdan Veterinere 10 Meslek Grubu

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç'in teklifi 16 Eylül'de Meclis Başkanlığına sunuldu, 1 Ekim'de İçişleri Komisyonu'na sevk edildi. Listede köy ve mahalle muhtarları, TÜRMOB'a bağlı odalara kayıtlı yeminli mali müşavirler, en az 15 yıl kıdemli serbest muhasebeci mali müşavirler, Türk Eczacıları Birliği üyesi serbest eczacılar, Türk Tabipleri Birliği üyesi serbest çalışan doktorlar ile TMMOB üyesi mühendis ve mimarlar var. Muhtarlar dışındaki gruplarda en az 15 yıllık meslek şartı aranıyor.

Gerekçede, özellikle özel sektörde çalışan doktor, eczacı, mühendis, mimar ve mali müşavirlerin eğitim, seminer ve toplantılar için yaptığı vize başvurularında sorun yaşadığı savunuldu. Reddedilen başvuruların uluslararası bilgi ve tecrübe paylaşımını engellediği, bunun da tıp, inşaat, farmakoloji ve finans alanındaki çalışmalara katılımı kısıtladığı belirtildi. Muhtarların da yurt dışındaki projeleri izlemek istediklerinde aynı engelle karşılaştığı ifade edildi.