Yeşil Pasaport İçin Meclis'te Kuyruk Oluştu: Muhtardan Pilota, Eczacıdan Veterinere 10 Meslek Grubu
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Meclis'e son bir ayda yeşil pasaport için dört ayrı kanun teklifi girdi. Muhtarlardan mali müşavirlere, eczacılardan pilotlara, hekimlerden veteriner hekimlere uzanan liste 10 meslek grubunu buluyor; ancak tekliflerin hiçbiri henüz yasalaşmış değil.
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En yenisi 13 Ekim'de geldi: Kayıhan Pala, hekimlerden eczacılara dört sağlık mesleği için 15 yıl şartı önerdi.
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16 Eylül'de Melih Meriç'in sunduğu teklif tek başına altı meslek grubunu kapsıyor.
Pilotlar için hazırlanan teklif 5 yıllık uçuş deneyimi arıyor ve 30 Eylül'de Meclis'e girdi.
Mühendis ve mimarlar için kıdem şartı teklife göre 10 yıl ile 15 yıl arasında değişiyor.
Talep yalnızca Meclis'ten gelmiyor: Turist rehberleri de 15-20 yıllık kıdemle yeşil pasaport istiyor.
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Öte yandan hiçbir teklif yasalaşmadı; önlerinde komisyondan Genel Kurul'a uzanan uzun bir yol var.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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