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Binlerce Kişinin Beklediği Haber Geldi: 6 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Müjdesi!

Binlerce Kişinin Beklediği Haber Geldi: 6 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Müjdesi!

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 19:52
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkını altı farklı meslek grubunu kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. On beş mesleki yılını dolduran doktorlardan muhtarlara kadar binlerce çalışanı yakından ilgilendiren bu tasarı yasalaşırsa, tecrübeli meslek sahipleri vize engeline takılmadan yurt dışına seyahat edebilecek.

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Yurt dışı seyahatlerinde son dönemde giderek artan vize sıkıntılarını hafifletmek amacıyla hazırlanan ve büyük merak uyandıran yeni yeşil pasaport düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

Yurt dışı seyahatlerinde son dönemde giderek artan vize sıkıntılarını hafifletmek amacıyla hazırlanan ve büyük merak uyandıran yeni yeşil pasaport düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in imzasını taşıyan kanun tasarısı, vizesiz seyahat imtiyazından yararlananların yelpazesini özel sektörü de içine alacak şekilde genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan ve 1 Ekim itibarıyla İçişleri Komisyonu'nun gündemine giren bu teklif onaylanıp yasalaştığı takdirde, yıllardır kendi alanında hizmet veren tecrübeli meslek sahipleri ve yerel yöneticiler uluslararası seyahatlerde büyük bir kolaylığa kavuşacak.

Söz konusu düzenlemenin merkezinde, mesleğinde belirli bir tecrübe yılına ulaşmış altı farklı grup yer alıyor. Hazırlanan tasarıya göre, köy ve mahalle muhtarları ile TÜRMOB bünyesindeki yeminli mali müşavirler doğrudan bu haktan faydalanabilecek. Öte yandan serbest çalışan doktorlar, eczacılar, mühendisler, mimarlar ve serbest muhasebeci mali müşavirler için en az on beş yıllık mesleki kıdem şartı aranacak. İlgili meslek odalarına kayıtlı olup 15 yıllık hizmet süresini başarıyla dolduran tüm bu profesyoneller, öngörülen diğer yasal kriterleri de taşımaları halinde yeşil pasaport alarak seyahat özgürlüklerini genişletme şansına sahip olacak.

Kanun teklifinin gerekçesinde ise zorlu vize süreçlerinin Türkiye'deki uzmanların mesleki gelişimine vurduğu darbeye özellikle dikkat çekiliyor.

Kanun teklifinin gerekçesinde ise zorlu vize süreçlerinin Türkiye'deki uzmanların mesleki gelişimine vurduğu darbeye özellikle dikkat çekiliyor.

Tıp, mühendislik, farmakoloji ve finans gibi uluslararası düzeyde sürekli güncel kalmayı gerektiren sektörlerde çalışan profesyonellerin, yurt dışındaki kongre, sempozyum ve eğitimlere katılmakta büyük engeller yaşadığı vurgulanıyor. Vize başvurularından alınan ret yanıtlarının küresel bilgi ve tecrübe transferini sekteye uğrattığı belirtilirken, muhtarların da benzer şekilde yurt dışındaki yerel yönetim projelerini yerinde inceleme fırsatından mahrum kaldığı ifade ediliyor.

Bilindiği üzere Türkiye'deki mevcut uygulamada hususi damgalı pasaportlar; devlet memurları, belediye başkanları, milletvekilleri ile belirli ihracat rakamlarına ulaşan iş insanları ve kıdemli avukatlar gibi daha sınırlı bir kitleye veriliyor. Binlerce vatandaşı heyecanlandıran bu yeni genişleme adımının hayata geçebilmesi için ise önünde uzun bir yasama süreci bulunuyor. Düzenlemenin önce ilgili komisyonlarda kabul edilmesi, ardından TBMM Genel Kurulu'ndan geçerek yürürlüğe girmesi şart. Dolayısıyla, teklifte adı geçen meslek grupları için henüz kesinleşmiş bir yeşil pasaport hakkı bulunmuyor ve gözler Meclis'ten çıkacak nihai karara çevrilmiş durumda.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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