Binlerce Kişinin Beklediği Haber Geldi: 6 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Müjdesi!

YENİ Parti Gaziantep Milletvekili Melih Meriç’in imzasını taşıyan kanun tasarısı, vizesiz seyahat imtiyazından yararlananların yelpazesini özel sektörü de içine alacak şekilde genişletiyor. Geçtiğimiz günlerde Meclis'e sunulan ve 1 Ekim itibarıyla İçişleri Komisyonu'nun gündemine giren bu teklif onaylanıp yasalaştığı takdirde, yıllardır kendi alanında hizmet veren tecrübeli meslek sahipleri ve yerel yöneticiler uluslararası seyahatlerde büyük bir kolaylığa kavuşacak.

Söz konusu düzenlemenin merkezinde, mesleğinde belirli bir tecrübe yılına ulaşmış altı farklı grup yer alıyor. Hazırlanan tasarıya göre, köy ve mahalle muhtarları ile TÜRMOB bünyesindeki yeminli mali müşavirler doğrudan bu haktan faydalanabilecek. Öte yandan serbest çalışan doktorlar, eczacılar, mühendisler, mimarlar ve serbest muhasebeci mali müşavirler için en az on beş yıllık mesleki kıdem şartı aranacak. İlgili meslek odalarına kayıtlı olup 15 yıllık hizmet süresini başarıyla dolduran tüm bu profesyoneller, öngörülen diğer yasal kriterleri de taşımaları halinde yeşil pasaport alarak seyahat özgürlüklerini genişletme şansına sahip olacak.