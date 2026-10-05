Binlerce Kişinin Beklediği Haber Geldi: 6 Meslek Grubuna Daha Yeşil Pasaport Müjdesi!
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Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan yeni bir kanun teklifi, kamuoyunda yeşil pasaport olarak bilinen hususi damgalı pasaport hakkını altı farklı meslek grubunu kapsayacak şekilde genişletmeyi hedefliyor. On beş mesleki yılını dolduran doktorlardan muhtarlara kadar binlerce çalışanı yakından ilgilendiren bu tasarı yasalaşırsa, tecrübeli meslek sahipleri vize engeline takılmadan yurt dışına seyahat edebilecek.
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Yurt dışı seyahatlerinde son dönemde giderek artan vize sıkıntılarını hafifletmek amacıyla hazırlanan ve büyük merak uyandıran yeni yeşil pasaport düzenlemesi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.
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Kanun teklifinin gerekçesinde ise zorlu vize süreçlerinin Türkiye'deki uzmanların mesleki gelişimine vurduğu darbeye özellikle dikkat çekiliyor.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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