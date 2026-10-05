İŞKUR'un Gençlere Aylık 19 Bin TL'ye Varan Ödeme Programı: Kimler Başvurabilir, Şartlar Neler?

Sosyal medyadaki paylaşımda İŞKUR kaynak gösterilerek 'evde oturan ve çalışmayan gençlere aylık 19.000 TL verilecek' denildi. Program gerçek, ancak kimse evde oturarak para almıyor: katılımcılar haftada en fazla 3 gün, kamu kurumlarında ya da üniversitelerde görev yapıyor ve yalnızca fiilen katıldıkları günler için ödeme alıyor.

Paylaşımdaki şart listesi de iki programı karıştırıyor. 'Devlet üniversitesinde aktif öğrenci olmak' ve 'hane gelirinin 3 asgari ücretin altında olması' şartları İŞKUR Gençlik Programı'na ait. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için işleyen İşgücü Uyum Programı'nda ise hane geliri sınırı 2 asgari ücret, öğrenci olma şartı yok.

İki program, Ocak ayında duyurulan ve 3 yıl içinde 3 milyon gence ulaşmayı hedefleyen GÜÇ programının parçası. Aylık 19.250 TL ise sabit bir maaş değil, haftada 3 gün katılımla ulaşılabilen üst sınır.