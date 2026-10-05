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İŞKUR'un Gençlere Aylık 19 Bin TL'ye Varan Ödeme Programı: Kimler Başvurabilir, Şartlar Neler?

İŞKUR'un Gençlere Aylık 19 Bin TL'ye Varan Ödeme Programı: Kimler Başvurabilir, Şartlar Neler?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 19:37
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Sosyal medyada 'evde oturan gençlere aylık 19 bin TL verilecek' diye yapılan paylaşımlar, aslında İŞKUR'un Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programı kapsamındaki iki ayrı programa dayanıyor: devlet üniversitesi öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile eğitimde ve istihdamda olmayan gençleri hedefleyen İşgücü Uyum Programı. İkisinde de katılımcılara fiilen çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeniyor; haftada 3 gün katılanlar aylık 19.250 TL'ye kadar kazanabiliyor. Yani ödeme karşılıksız bir maaş değil, kurumlarda part-time çalışma karşılığı veriliyor ve şartlar iki programda farklılaşıyor.

Kaynak: İŞKUR

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Viral paylaşımdaki "evde oturana maaş" iddiası eksik ve yanıltıcı

Viral paylaşımdaki "evde oturana maaş" iddiası eksik ve yanıltıcı

Sosyal medyadaki paylaşımda İŞKUR kaynak gösterilerek 'evde oturan ve çalışmayan gençlere aylık 19.000 TL verilecek' denildi. Program gerçek, ancak kimse evde oturarak para almıyor: katılımcılar haftada en fazla 3 gün, kamu kurumlarında ya da üniversitelerde görev yapıyor ve yalnızca fiilen katıldıkları günler için ödeme alıyor.

Paylaşımdaki şart listesi de iki programı karıştırıyor. 'Devlet üniversitesinde aktif öğrenci olmak' ve 'hane gelirinin 3 asgari ücretin altında olması' şartları İŞKUR Gençlik Programı'na ait. Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için işleyen İşgücü Uyum Programı'nda ise hane geliri sınırı 2 asgari ücret, öğrenci olma şartı yok.

İki program, Ocak ayında duyurulan ve 3 yıl içinde 3 milyon gence ulaşmayı hedefleyen GÜÇ programının parçası. Aylık 19.250 TL ise sabit bir maaş değil, haftada 3 gün katılımla ulaşılabilen üst sınır.

İŞKUR Gençlik Programı yalnızca devlet üniversitesi öğrencilerine açık!

İŞKUR Gençlik Programı yalnızca devlet üniversitesi öğrencilerine açık!

Programa başvurabilmek için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve İŞKUR'a kayıtlı olmak, en az 18 yaşını tamamlamış olmak, devlet üniversitesinde ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora eğitimi gören aktif bir örgün öğrenci olmak gerekiyor. Kaydı dondurulmuş ya da pasif durumdaki öğrenciler ile açık öğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri programa katılamıyor.

Başvurudan önceki son 1 ayda sigortalı olarak bildirilmemiş olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak da şartlar arasında. Hane geliri için ise aynı adreste yaşayanların aylık toplam kazancı net asgari ücretin 3 katını aşmamalı; 2026 için bu sınırın 84.226,50 TL olduğu belirtiliyor. Yurtta kalan öğrenciler bu şarttan muaf.

Bazı haberlerde yer alan '25 yaşını doldurmamış olmak' şartı ise İŞKUR'un yayımladığı genel katılım şartlarında yer almıyor.

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için İşgücü Uyum Programı var.

Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için İşgücü Uyum Programı var.

Öğrenci olmayan gençlerin yararlanabildiği program ise İşgücü Uyum Programı. Katılmak için Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı, İŞKUR'a kayıtlı ve 18 yaşını tamamlamış olmak, yaşlılık veya malullük aylığı almamak ve başvurudan önceki son 1 ayda sigortalı olarak bildirilmemiş olmak gerekiyor. Programı yürüten kurumda son 1 yıl içinde çalışmamış olmak da şart.

Bu programda hane geliri sınırı daha düşük: aynı adreste yaşayanların aylık toplam kazancı net asgari ücretin 2 katını aşmamalı. 2026 net asgari ücretiyle bu, yaklaşık 56 bin TL ediyor. Katılımcı seçiminde kadınlar, engelliler ve sosyal yardım alanlar gibi özel politika gerektiren gruplara öncelik veriliyor.

Hükümetin hedefi, bu programla 3 yıl içinde 450 bin gence ulaşmak.

Günlük 1.375 TL ödeniyor; aylık tutar katıldığınız gün kadar.

Günlük 1.375 TL ödeniyor; aylık tutar katıldığınız gün kadar.

İki programda da katılımcılara her fiili katılım günü için 1.375 TL ödeniyor. Haftada 3 güne kadar katılım mümkün olduğundan aylık gelir, katılım gününe göre değişiyor. İŞKUR Gençlik Programı için aylık gelir 6.875 TL ile 19.250 TL arasında gösteriliyor; 19.250 TL, ayda 14 gün katılıma denk geliyor. Genel sağlık sigortası ile iş kazası ve meslek hastalığı sigortası primleri kurumca karşılanıyor.

Gençlik Programı'nda günlük çalışma 7,5 saate, haftalık çalışma 22,5 saate kadar çıkabiliyor. Tehlikeli işler ve temizlik faaliyetleri kapsam dışında. Maksimum program süresi 10 ay. İşgücü Uyum Programı'nda ise ilk 4 hafta haftada 5 gün (37,5 saat), sonrasında haftada 3 gün (22,5 saat) çalışılıyor; en fazla 140 fiili gün ve 10 ay süreyle katılım mümkün.

Başvuru için İŞKUR'un e-Şube sistemi, ALO 170 ya da il müdürlükleri kullanılabiliyor. Gençlik Programı'nda başvuru takvimi üniversitelere göre değişiyor ve her üniversite kendi ilanını yayımlıyor; geçen yıl başvurular Ekim ayında açılıp Kasım ayına kadar sürmüştü. Katılımcılar, başvuranlar arasından noter huzurunda yapılan kurayla belirleniyor. İŞKUR, 2025-2026 döneminde 150 bin, 2028'e kadar ise 1 milyon üniversite öğrencisine ulaşmayı hedefliyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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