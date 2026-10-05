İŞKUR'un Gençlere Aylık 19 Bin TL'ye Varan Ödeme Programı: Kimler Başvurabilir, Şartlar Neler?
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Sosyal medyada 'evde oturan gençlere aylık 19 bin TL verilecek' diye yapılan paylaşımlar, aslında İŞKUR'un Gençliğin Üretim Çağı (GÜÇ) programı kapsamındaki iki ayrı programa dayanıyor: devlet üniversitesi öğrencilerine yönelik İŞKUR Gençlik Programı ile eğitimde ve istihdamda olmayan gençleri hedefleyen İşgücü Uyum Programı. İkisinde de katılımcılara fiilen çalıştıkları her gün için 1.375 TL ödeniyor; haftada 3 gün katılanlar aylık 19.250 TL'ye kadar kazanabiliyor. Yani ödeme karşılıksız bir maaş değil, kurumlarda part-time çalışma karşılığı veriliyor ve şartlar iki programda farklılaşıyor.
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Viral paylaşımdaki "evde oturana maaş" iddiası eksik ve yanıltıcı
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İŞKUR Gençlik Programı yalnızca devlet üniversitesi öğrencilerine açık!
Eğitimde ve istihdamda olmayan gençler için İşgücü Uyum Programı var.
Günlük 1.375 TL ödeniyor; aylık tutar katıldığınız gün kadar.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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