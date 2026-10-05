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Fatma Betül Sayan Kaya ile TERA Portföy Başkanı Başkanı Erdin Özel'in Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Fatma Betül Sayan Kaya ile TERA Portföy Başkanı Başkanı Erdin Özel'in Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
05.10.2026 - 14:32
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Özata Denizcilik hisselerinde 2 milyar TL'yi aşan kazanca götüren fon soruşturmasında yeni bir kare ortaya çıktı. 8 Nisan 2026'daki Dünya Romanlar Günü programında Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı başında oturan isim, sonradan tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel çıktı. Gazeteci Yıldıray Oğur, Kaya'nın kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflara dikkat çekti.

Kaynak: Yıldıray Oğur / Karar

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Fatma Betül Sayan Kaya, programa Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak katılmış, görüntüleri kendi Instagram hesabında paylaşmıştı.

Fatma Betül Sayan Kaya, programa Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak katılmış, görüntüleri kendi Instagram hesabında paylaşmıştı.

Dünya Romanlar Günü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Roman toplumundan temsilcilerin katıldığı bir program düzenlendi. Programı organize eden Fatma Betül Sayan Kaya, İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte etkinlikte yer aldı ve o güne ait bir video ile fotoğrafları herkese açık Instagram hesabından paylaştı.

Yıldıray Oğur, Karar'daki yazısında bu karelere 'biraz daha dikkatli' bakılması gerektiğini söyleyerek şunu sordu: 'Kaya'nın bütün program boyunca hemen yanında oturan kişiyi tanıdınız mı?' Yanıt, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'di.

Erdin Özel, soruşturma kapsamında tutuklanmasından yaklaşık altı ay önce resmi protokolde, Kaya'nın hemen yanında görüntülenmiş oldu.

Aynı Erdin Özel, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse kazancının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı ve 1 Ekim'de tutuklandı.

Aynı Erdin Özel, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse kazancının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı ve 1 Ekim'de tutuklandı.

Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ile Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener 27 Eylül'de gözaltına alındı, 30 Eylül'de adliyeye sevk edildi ve 1 Ekim'de tutuklandı. Her ikisi de daha önce yurtdışına çıkış yasağı altındaydı. 

Fatma Betül Sayan Kaya'ya gelince: Özata Denizcilik hisselerine nisan ayında 63 milyon TL yatıran Kaya'nın bunları 5 ay içinde yaklaşık 1 milyar 340 milyon TL'ye sattığı, eşi İlyas Kaya'nın ise 99 milyon 687 bin TL yatırıp 826 milyon TL kazandığı öne sürüldü. Çiftin toplam alımı yaklaşık 163 milyon, satışı ise yaklaşık 2,17 milyar lira olarak aktarıldı.

Fatma Betül Sayan Kaya suçlamalara yanıt vermedi, AKP'deki tüm görevlerinden istifa etmekle yetindi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise Kaya ve eşinin tüm mal varlıklarının dondurulması için ilgili kurumlara yazı gönderdi. Adalet Bakanı Akın Gürlek'in sözleriyle: 'Vatandaşlarımızın birikimleri üzerinden haksız kazanç sağlamaya çalışanlar bilmelidir ki haksız kazancın izi sonuna kadar sürülecek.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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