Fatma Betül Sayan Kaya ile TERA Portföy Başkanı Başkanı Erdin Özel'in Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı
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AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya'yı Özata Denizcilik hisselerinde 2 milyar TL'yi aşan kazanca götüren fon soruşturmasında yeni bir kare ortaya çıktı. 8 Nisan 2026'daki Dünya Romanlar Günü programında Fatma Betül Sayan Kaya'nın yanı başında oturan isim, sonradan tutuklanan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel çıktı. Gazeteci Yıldıray Oğur, Kaya'nın kendi Instagram hesabında paylaştığı fotoğraflara dikkat çekti.
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Fatma Betül Sayan Kaya, programa Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı olarak katılmış, görüntüleri kendi Instagram hesabında paylaşmıştı.
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Aynı Erdin Özel, Fatma Betül Sayan Kaya'nın hisse kazancının ortaya çıkmasının ardından gözaltına alındı ve 1 Ekim'de tutuklandı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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