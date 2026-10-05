Fatma Betül Sayan Kaya ile TERA Portföy Başkanı Başkanı Erdin Özel'in Birlikte Fotoğrafları Ortaya Çıktı

Dünya Romanlar Günü nedeniyle AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda, Roman toplumundan temsilcilerin katıldığı bir program düzenlendi. Programı organize eden Fatma Betül Sayan Kaya, İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte etkinlikte yer aldı ve o güne ait bir video ile fotoğrafları herkese açık Instagram hesabından paylaştı.

Yıldıray Oğur, Karar'daki yazısında bu karelere 'biraz daha dikkatli' bakılması gerektiğini söyleyerek şunu sordu: 'Kaya'nın bütün program boyunca hemen yanında oturan kişiyi tanıdınız mı?' Yanıt, Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel'di.

Erdin Özel, soruşturma kapsamında tutuklanmasından yaklaşık altı ay önce resmi protokolde, Kaya'nın hemen yanında görüntülenmiş oldu.