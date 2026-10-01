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Fon Soruşturması: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener Tutuklandı

Fon Soruşturması: Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve CEO Emir Münir Sarpyener Tutuklandı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
01.10.2026 - 08:46 Son Güncelleme: 01.10.2026 - 09:04
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Fon soruşturmasında kapsamında gözaltına alınan Tera Portföy Yönetim Kurulu Başkanı Erdin Özel ve Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

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Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Sermaye piyasalarında gerçekleşen işlemlere ilişkin soruşturma sürüyor.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada, daha önce hakkında yurtdışına çıkış yasağı tedbiri uygulanan Tera Yatırım CEO'su Emir Münir Sarpyener ve Tera Portföy Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Özel hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltı işlemlerinin ardından dün öğle saatlerinde adliyeye sevk edilen Erdin Özel ve Emir Münir Sarpyener tutuklandı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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