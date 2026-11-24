Dizinin apartman sahneleri için seçilen yer ise izleyiciye hiç yabancı değil. Birsen Altuntaş'ın haberine göre bu sahneler, Beyoğlu Asmalımescit'te daha önce Masumlar Apartmanı ve Masumiyet gibi dizilerin çekildiği meşhur binada çekilecek.

Jurnal Sokak'taki Temel Apartmanı olarak bilinen yapı, 1900'lerin başında inşa edildi. Bina daha önce Haluk Bilginer'in başrolündeki Şahsiyet'te 'Mebrure Apartmanı' olarak ekrana gelmişti.

Asıl şöhretini ise TRT 1'in fenomen dizisi Masumlar Apartmanı'yla kazandı. Safiye, Han, Gülben ve Neriman kardeşlerin hikâyesine ev sahipliği yapan bina, kısa sürede oyuncuları kadar meşhur oldu.

Üstelik Masumlar Apartmanı final yaparken binanın 7 milyon dolara satışa çıktığı ve Bülent Ersoy'un binaya talip olduğu öne sürülmüş, haber uzun süre gündemde kalmıştı.