TRT'nin Yeni Dizisi Güneşli Günler'in Masumlar Apartmanı'nda Çekileceği Ortaya Çıktı
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Bütçe krizi ve ertelemelerle gündeme gelen TRT 1 dizisi Yörük Kızı'nın çekimleri başlıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Güneşli Günler adıyla da anılan dizinin apartman sahneleri, Beyoğlu Asmalımescit'te daha önce Masumlar Apartmanı ve Masumiyet'in çekildiği meşhur binada çekilecek. Hikâyede Mina Demirtaş'ın canlandırdığı Güneş ve ailesi, İstanbul'a geldiklerinde lüks bir apartmanın kapıcı dairesine yerleşiyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Daha önce Yörük Kızı adıyla duyurulan, hazırlıkları durdurulan dizi Güneşli Günler adıyla sete çıkıyor.
Güneşli Günler dizisindeki apartman sahneleri, Masumlar Apartmanı'nın çekildiği Asmalımescit'teki tarihi binada çekilecek.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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