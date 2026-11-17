Hazırlıkları Durdurulan Yörük Kızı'nın Çekimleri Yine Ertelendi, Kadroya Yeni İsim Katıldı
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
TRT 1'in Bozdağ Film imzalı yeni dizisi Yörük Kızı’nda hareketli günler sürüyor. Bütçe krizinin ardından bu hafta sete çıkması beklenen dizinin çekimleri, senaryo ve oyuncu kadrosundaki değişiklikler nedeniyle haftaya ertelendi. Bu arada kadroya yeni bir isim katıldı: Kuruluş Orhan’ın Halime Hatun’u Sena Mercan, Mina Demirtaş’ın canlandırdığı Güneş’in üniversitedeki en yakın arkadaşı Büşra’ya hayat verecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Kuruluş Orhan'ın Halime Hatun'u Sena Mercan, Yörük Kızı'nda Güneş'in en yakın arkadaşı Büşra'yı canlandıracak.
Bu hafta sete çıkması beklenen Yörük Kızı'nın çekimleri, senaryo ve kadro değişiklikleri nedeniyle haftaya ertelendi.
Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran'ın başrolünü paylaştığı dizide Perihan Savaş ve Olgun Şimşek de rol alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın