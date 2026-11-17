Dizinin set takvimi ise bir kez daha değişti. Hatırlanacağı üzere Yörük Kızı'nda okuma ve kostüm provaları sürerken tüm hazırlıklar durdurulmuştu. Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında reklam krizinin ardından düşürülen dizi bütçeleri vardı. Ardından ekipten yüzde 25 indirim istendiği ve yeni bir değişiklik olmazsa çekimlere bu hafta başlanacağı öne sürülmüştü.

Son bilgilere göre bu haftaki çekim planı, senaryo ve oyuncu kadrosunda yapılan değişiklikler nedeniyle gelecek haftaya kaldı.