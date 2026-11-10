TRT'den Flaş Karar! Yeni Dizi Yörük Kızı'nın Hazırlıkları Durduruldu

TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'ndan sürpriz bir haber geldi.

Bozdağ Film imzalı projede oyuncular bir süredir okuma provalarına katılıyor, kostüm provaları da hız kesmeden devam ediyordu. Ancak Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgilere göre ertesi gün için planlanan tüm çalışmalar iptal edildi.

Kadrosu son haftalarda peş peşe yeni isimlerle genişleyen dizinin çekimlerine kasım ayında başlanması planlanıyordu. Dizi böylece daha sete çıkmadan beklemeye alınmış oldu.