article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT'den Flaş Karar! Yeni Dizi Yörük Kızı'nın Hazırlıkları Durduruldu

TRT'den Flaş Karar! Yeni Dizi Yörük Kızı'nın Hazırlıkları Durduruldu

TRT yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - Magazin ve TV Editörü
10.11.2026 - 22:08
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1'in Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran’ı buluşturan yeni dizisi Yörük Kızı’nda okuma ve kostüm provaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Ertesi gün için planlanan tüm çalışmalar iptal edildi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında reklam krizinin ardından düşürülen dizi bütçeleri var. Dizinin yoluna devam edip etmeyeceği kanalla yapılacak görüşmelerde netleşecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Okuma ve kostüm provaları sürerken Yörük Kızı'nın ertesi gün için planlanan tüm çalışmaları iptal edildi.

Okuma ve kostüm provaları sürerken Yörük Kızı'nın ertesi gün için planlanan tüm çalışmaları iptal edildi.

TRT 1'in yeni dizisi Yörük Kızı'ndan sürpriz bir haber geldi.

Bozdağ Film imzalı projede oyuncular bir süredir okuma provalarına katılıyor, kostüm provaları da hız kesmeden devam ediyordu. Ancak Birsen Altuntaş'ın aktardığı son bilgilere göre ertesi gün için planlanan tüm çalışmalar iptal edildi.

Kadrosu son haftalarda peş peşe yeni isimlerle genişleyen dizinin çekimlerine kasım ayında başlanması planlanıyordu. Dizi böylece daha sete çıkmadan beklemeye alınmış oldu.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında reklam krizinin ardından küçülen dizi bütçeleri var.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında reklam krizinin ardından küçülen dizi bütçeleri var.

Kulislerden aktarılan bilgilere göre hazırlıkların durdurulmasının nedeni, televizyon sektörünü sarsan reklam krizi. Krizin ardından dizilere yeni ve daha düşük bütçeler biçildiği öne sürülüyor.

Yörük Kızı'nın bu yeni bütçeyle çekilip çekilmeyeceği ise kanalla yapılacak görüşmelerde netleşecek. Görüşmeler sonuçlanana kadar projedeki tüm hazırlıklar askıya alındı.

TRT ya da yapım şirketi cephesinden konuya dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Reklam gelirlerindeki düşüş son haftalarda ekranı derinden etkiledi. Kısa sürede dört dizi iptal edildi. Hazal Subaşı'nın yeni dizisi Evlat ile Haysiyet'in setlerinde oyunculardan ücret indirimi istenmesi de gündem olmuştu. Acun Ilıcalı ve Tuzlu Kahve'nin yapımcısı Polat Yağcı da reklam gelirlerindeki sert düşüşe dikkat çekmişti.

Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran'ın başrolünü paylaştığı dizi, kadrosu açıklandığından beri gündemden düşmüyor.

Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran'ın başrolünü paylaştığı dizi, kadrosu açıklandığından beri gündemden düşmüyor.

Dizinin yapımcılığını Mehmet Bozdağ, yönetmenliğini Yunus Ozan Korkut üstleniyor. Güneş'i Mina Demirtaş, Kaan'ı Onur Seyit Yaran canlandıracak. Başrol ikilisi arasındaki 13 yaş farkı, kadro açıklandığında sosyal medyada tartışma yaratmıştı.

Kadroda Perihan Savaş, Olgun Şimşek, Uğur Aslan ve Cem Bender gibi isimler de yer alıyor. Olgun Şimşek, Güneş'in babası Yaşar'a hayat verecek.

Hikâye, Toros Dağları'nda göçebe bir ailenin kızı olarak büyüyen Güneş'i anlatıyor. Üniversite sınavında Türkiye birincisi olan Güneş, ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin bir semtine taşınıyor. Dizi bir süredir Güneşli Günler adıyla da anılıyor, ekrana hangi isimle geleceği ise henüz netleşmedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın