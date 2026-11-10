TRT'den Flaş Karar! Yeni Dizi Yörük Kızı'nın Hazırlıkları Durduruldu
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TRT 1'in Mina Demirtaş ve Onur Seyit Yaran’ı buluşturan yeni dizisi Yörük Kızı’nda okuma ve kostüm provaları sürerken flaş bir gelişme yaşandı. Ertesi gün için planlanan tüm çalışmalar iptal edildi. Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında reklam krizinin ardından düşürülen dizi bütçeleri var. Dizinin yoluna devam edip etmeyeceği kanalla yapılacak görüşmelerde netleşecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
Okuma ve kostüm provaları sürerken Yörük Kızı'nın ertesi gün için planlanan tüm çalışmaları iptal edildi.
Kulislerden aktarılan bilgilere göre kararın arkasında reklam krizinin ardından küçülen dizi bütçeleri var.
Mina Demirtaş ile Onur Seyit Yaran'ın başrolünü paylaştığı dizi, kadrosu açıklandığından beri gündemden düşmüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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