TRT'nin 'Yörük Kızı'nda Kriz Çıktı: Lara Aslan, Kadın Bir Oyuncunun Talebiyle Diziden Çıkarıldığını İddia Etti

Aslan, paylaşımına 'Büyük bir heyecanla kabul ettiğim Yörük Kızı projesinde, kişisel meselelerin profesyonel kararların önüne geçmesi sonucunda, benim dışımda alınan bir kararla artık yer almayacağımı paylaşmak isterim' sözleriyle başladı.

Ardından tepkisini şu cümlelerle dile getirdi: 'Bir oyuncunun emeğiyle kazandığı bir işin, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebiyle elinden alınmasını kabul etmiyorum. Hiç kimsenin kişisel ilişkileri, bir başkasının çalışma hakkı üzerinde söz sahibi olmamalı.'

Paylaşımda diğer oyuncunun adı verilmedi. TRT'nin ya da yapım şirketinin konuya dair bir açıklaması ise şimdilik yok.