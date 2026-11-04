article/comments
article/share
Haberler
TV
TRT'nin 'Yörük Kızı'nda Kriz Çıktı: Lara Aslan, Kadın Bir Oyuncunun Talebiyle Diziden Çıkarıldığını İddia Etti

TRT'nin 'Yörük Kızı'nda Kriz Çıktı: Lara Aslan, Kadın Bir Oyuncunun Talebiyle Diziden Çıkarıldığını İddia Etti

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 21:26
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

TRT 1'in yayına hazırlanan yeni dizisi Yörük Kızı'nda Alya karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Lara Aslan, projede yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Aslan, kararın kendi dışında alındığını ve başka bir kadın oyuncunun kişisel talebinin bu sonucu doğurduğunu öne sürdü. Çekimler başlamadan yaşanan kadro değişikliği dizi çevrelerinde gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Lara Aslan, Instagram hikâyesinden duyurdu: Yörük Kızı'nda yer almayacak.

Lara Aslan, Instagram hikâyesinden duyurdu: Yörük Kızı'nda yer almayacak.

Aslan, paylaşımına 'Büyük bir heyecanla kabul ettiğim Yörük Kızı projesinde, kişisel meselelerin profesyonel kararların önüne geçmesi sonucunda, benim dışımda alınan bir kararla artık yer almayacağımı paylaşmak isterim' sözleriyle başladı.

Ardından tepkisini şu cümlelerle dile getirdi: 'Bir oyuncunun emeğiyle kazandığı bir işin, başka bir kadın oyuncunun kişisel talebiyle elinden alınmasını kabul etmiyorum. Hiç kimsenin kişisel ilişkileri, bir başkasının çalışma hakkı üzerinde söz sahibi olmamalı.' 

Paylaşımda diğer oyuncunun adı verilmedi. TRT'nin ya da yapım şirketinin konuya dair bir açıklaması ise şimdilik yok.

Aslan, dizide Güneş'in kuzeni ve İstanbul'daki en yakın sırdaşı Alya'yı oynayacaktı.

Aslan, dizide Güneş'in kuzeni ve İstanbul'daki en yakın sırdaşı Alya'yı oynayacaktı.

Aslan'ın Yörük Kızı kadrosuna katıldığı birkaç gün önce duyurulmuştu. Yapıma dair aktarılan bilgilere göre Alya, başrol Güneş'in kuzeniydi ve İstanbul'da ona en yakın duran isim olarak yazılmıştı. Dizide Güneş'i Mina Demirtaş, Kaan'ı Onur Seyit Yaran canlandırıyor; Güneş'in babası Yaşar rolünde Olgun Şimşek, ağabeyi Ferhat rolünde Genco Özak yer alıyor.

Bozdağ Film yapımı dizinin yönetmen koltuğunda Yunus Ozan Korkut oturuyor. Hikâye, Toros Dağları'nda göçer geleneğiyle büyüyen ve ülke çapındaki üniversite sınavında birinci olan Güneş'in ailesiyle birlikte İstanbul'un seçkin semtlerinden birine taşınmasını, orada Kaan'la yaşadığı aşkı anlatıyor.

"Kadın kadının yurdudur demeyi seviyoruz, bu sözün karşılığı emeğe saygıda olmalı."

"Kadın kadının yurdudur demeyi seviyoruz, bu sözün karşılığı emeğe saygıda olmalı."

Paylaşımın en dikkat çeken bölümü dayanışma vurgusuydu. Aslan, 'Kadın kadının yurdudur' demeyi sevdiklerini hatırlatarak şöyle devam etti: 'Bu sözün karşılığı, birbirimizin emeğine ve mesleki varlığına gösterdiğimiz saygıda olmalı. Dayanışmanın, kişisel meseleler söz konusu olduğunda da arkasında durabilmeliyiz.'

Oyuncu, bu şekilde sona ermesini istemediği yolculuğa veda ederken yaşanan haksızlığı sessizce kabullenmek istemediğini belirtti. Yapımcı Mehmet Bozdağ'a 'ilk günden itibaren her şeye rağmen' kendisine güvendiği ve destek olduğu için, projede yer almasına vesile olan ve aralarında görmek isteyen TRT ailesiyle yönetmenlere de teşekkür etti. Aslan paylaşımını 'Yörük Kızı ekibine başarılar diliyorum' cümlesiyle bitirdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın