TRT'nin 'Yörük Kızı'nda Kriz Çıktı: Lara Aslan, Kadın Bir Oyuncunun Talebiyle Diziden Çıkarıldığını İddia Etti
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TRT 1'in yayına hazırlanan yeni dizisi Yörük Kızı'nda Alya karakterini canlandıracak olan genç oyuncu Lara Aslan, projede yer almayacağını sosyal medya hesabından duyurdu. Aslan, kararın kendi dışında alındığını ve başka bir kadın oyuncunun kişisel talebinin bu sonucu doğurduğunu öne sürdü. Çekimler başlamadan yaşanan kadro değişikliği dizi çevrelerinde gündem oldu.
Lara Aslan, Instagram hikâyesinden duyurdu: Yörük Kızı'nda yer almayacak.
Aslan, dizide Güneş'in kuzeni ve İstanbul'daki en yakın sırdaşı Alya'yı oynayacaktı.
"Kadın kadının yurdudur demeyi seviyoruz, bu sözün karşılığı emeğe saygıda olmalı."
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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