Güngör'ün Taylan'a duyduğu bu yakınlık, sohbetin Fatih'in dizideki babalarına uzanan bölümünde daha da belirginleşti. Başrollerden biri olduğu ilk projede bir şanssızlık üzerine Taylan'la baba oğul oynadıklarını hatırlatan oyuncu, hem Settar Tanrıöğen'le hem de Ahmet Mümtaz Taylan'la aynı sahneyi paylaşma şansı bulduğunu söyledi. Taylan ise 'İlla iki baban olacaksa ikisi de tercih edilebilir' diyerek konuyu esprili bir yöne çekti, kendisi seçecek olsa Settar Tanrıöğen'i tercih edeceğini, çünkü onun 'çok tatlı bir baba' ve 'çok baba bir oyuncu' olduğunu ekledi. Settar Tanrıöğen'den sonra kendi işinin zor olduğunu hatırlatan Taylan, Fatih'i canlandıran Emre Dinler'in işinin de en az o kadar zor olduğunu, Güngör'ü unutmadıklarını ama yeni oyuncuyu da çok benimsediklerini söyledi. Paylaşılan görüntülerde Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'ne geri dönüşüne dair bir açıklama yer almadı.