Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarılan Eski Fatih Doğukan Güngör, Şerbo Sessizliğini Bozdu!
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Kızılcık Şerbeti'nden ocak ayında çıkarılan Doğukan Güngör, Ahmet Mümtaz Taylan'ın NTV'de sunduğu Empati programına konuk oldu. Eski dizi arkadaşıyla yan yana gelen oyuncu, Taylan'ın 'Özlüyor musun bizi?' sorusuna samimi bir yanıt verdi. Güngör'ün hem Settar Tanrıöğen'le hem de Taylan'la aynı sahneyi paylaşmasına dair sözleri de sohbetin en çok konuşulan kısımları arasında yer aldı.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Doğukan Güngör'ün Kızılcık Şerbeti'ndeki Fatih Ünal rolü ocak ayında Emre Dinler'e geçti.
Ahmet Mümtaz Taylan'ın "Özlüyor musun bizi?" sorusuna Doğukan Güngör'den "Abi özlemez miyim?" yanıtı geldi.
Doğukan Güngör, Settar Tanrıöğen ve Ahmet Mümtaz Taylan'la aynı sahneyi paylaştığı için kendini şanslı sayıyor.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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