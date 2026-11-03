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Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarıldıktan Sonra 23 Kilo Veren Doğukan Güngör'den Fatih Lakabı Sorusuna Olay Yanıt!

Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarıldıktan Sonra 23 Kilo Veren Doğukan Güngör'den Fatih Lakabı Sorusuna Olay Yanıt!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
03.11.2026 - 08:03
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Fatih Ünal'a hayat veren Doğukan Güngör, artık Kanal D'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Haysiyet'te Mehmet karakteriyle izleyici karşısında. Katıldığı bir davette Birsen Altuntaş'ın mikrofonuna konuşan oyuncu, verdiği kilolardan Şerbo döneminden kalan lakabına kadar pek çok soruyu esprili cevaplarla karşıladı. Röportaja damgasını vuran an ise sorusu daha bitmeden muhabire verdiği kısa ama net yanıt oldu.

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Fatih rolüne ocak ayında veda etmek zorunda kalmıştı.

Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Fatih rolüne ocak ayında veda etmek zorunda kalmıştı.

Ünal ailesinin oğlu Fatih'i ve Doğa'yla yaşadığı fırtınalı evliliği dört sezon boyunca ekrana taşıyan Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nin akılda kalan yüzlerinden biriydi. Ocak ayında ünlülere yönelik yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında verdiği testin pozitif çıkmasının ardından oyuncu kadrodan çıkarılmış, kanal da o gün çektiği sahneleri yayınlamama kararı almıştı.

Hata yaptığını kabul edip pişman olduğunu söyleyen Güngör, ekibe gözyaşları içinde veda ettikten sonra askerlik görevini tamamladı ve yeni sezonda Kanal D'nin Süreç Film imzalı dizisi Haysiyet'te Karlıova ailesinin en küçük oğlu Mehmet olarak ekrana döndü. Eski ekibiyle bağını koparmayan oyuncunun karşısına, yeni dizisini anlattığı bu röportajda da Kızılcık Şerbeti soruları çıktı.

Kızılcık Şerbeti'nde yapıştığı söylenen 'evlerden ırak damat' lakabına Doğukan Güngör'den tek cümlelik yanıt geldi.

Kızılcık Şerbeti'nde yapıştığı söylenen 'evlerden ırak damat' lakabına Doğukan Güngör'den tek cümlelik yanıt geldi.

Muhabir, Kızılcık Şerbeti'nde 'evlerden ırak damat' olarak anılan Fatih'in bu lakabının oyuncuya da yapıştığını hatırlatırken Doğukan Güngör sözü alıp gülerek 'Yapışmadığını gördün' dedi. Ardından iki karakter arasındaki farkı anlatan oyuncu, Fatih'in çok daha varlıklı, tavrı ve düşüncesiyle tamamen farklı bir adam olduğunu, Mehmet'in ise haysiyetine tutunan, aşkıyla ailesi arasında kalan ve doğrusundan şaşmayan biri olduğunu söyledi.

Röportajın en eğlenceli anlarından biri de yine Kızılcık Şerbeti dönemine uzanan bir anıydı. Güngör, bir zamanlar kendisine 'Çok sevilen bir karakteri oynuyorsunuz' diyen birine 'Diziyi izliyor musun abi?' diye karşılık verdiğini anlatınca ortam kahkahaya boğuldu, bu kez gerçekten sevilen bir karakteri canlandırdığını söylemeyi de ihmal etmedi.

Askerlik sonrası 23 kilo veren Doğukan Güngör, aşk ve aile sorusunda topu karakterlerine attı.

Askerlik sonrası 23 kilo veren Doğukan Güngör, aşk ve aile sorusunda topu karakterlerine attı.

Askerlik dönüşü yaşadığı değişimle dikkat çeken oyuncunun yeni görünümü de röportajın gündemindeydi. Kilolarının bir dönem çok konuşulduğunu hatırlatan muhabire toplamda 23 kilo verdiğini söyleyen Güngör, 'Aksiyon almak lazım bence' diyerek yeni bir karakter, yeni bir iş, yeni bir vücut ve yeni bir mantaliteyle her şeyin yolunda gittiğini anlattı. Davete giydiği ceket nedeniyle Tarkan'a benzetildiğinde ise 'Tarkan başka bizim için. Kimse gibisi bile olamaz' diye karşılık verdi.

Mehmet'in aşkıyla ailesi arasında kalmasından yola çıkan muhabir aynı ikilemde ne yapacağını sorduğunda, oyuncu böyle bir seçim yaptıracak bir aile yapısına sahip olmadığını, âşık olunduysa bunun bir sebebi olacağını ama ailenin de başka bir şey olduğunu söyledi ve sözlerini gülerek 'Aşkı karakterlerde yaşamayı seviyorum ben' diye noktaladı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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