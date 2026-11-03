Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarıldıktan Sonra 23 Kilo Veren Doğukan Güngör'den Fatih Lakabı Sorusuna Olay Yanıt!
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Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon boyunca Fatih Ünal'a hayat veren Doğukan Güngör, artık Kanal D'nin salı akşamları ekrana gelen dizisi Haysiyet'te Mehmet karakteriyle izleyici karşısında. Katıldığı bir davette Birsen Altuntaş'ın mikrofonuna konuşan oyuncu, verdiği kilolardan Şerbo döneminden kalan lakabına kadar pek çok soruyu esprili cevaplarla karşıladı. Röportaja damgasını vuran an ise sorusu daha bitmeden muhabire verdiği kısa ama net yanıt oldu.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Doğukan Güngör, Kızılcık Şerbeti'nde dört sezon canlandırdığı Fatih rolüne ocak ayında veda etmek zorunda kalmıştı.
Kızılcık Şerbeti'nde yapıştığı söylenen 'evlerden ırak damat' lakabına Doğukan Güngör'den tek cümlelik yanıt geldi.
Askerlik sonrası 23 kilo veren Doğukan Güngör, aşk ve aile sorusunda topu karakterlerine attı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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