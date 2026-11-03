Kızılcık Şerbeti'nden Çıkarıldıktan Sonra 23 Kilo Veren Doğukan Güngör'den Fatih Lakabı Sorusuna Olay Yanıt!

Muhabir, Kızılcık Şerbeti'nde 'evlerden ırak damat' olarak anılan Fatih'in bu lakabının oyuncuya da yapıştığını hatırlatırken Doğukan Güngör sözü alıp gülerek 'Yapışmadığını gördün' dedi. Ardından iki karakter arasındaki farkı anlatan oyuncu, Fatih'in çok daha varlıklı, tavrı ve düşüncesiyle tamamen farklı bir adam olduğunu, Mehmet'in ise haysiyetine tutunan, aşkıyla ailesi arasında kalan ve doğrusundan şaşmayan biri olduğunu söyledi.

Röportajın en eğlenceli anlarından biri de yine Kızılcık Şerbeti dönemine uzanan bir anıydı. Güngör, bir zamanlar kendisine 'Çok sevilen bir karakteri oynuyorsunuz' diyen birine 'Diziyi izliyor musun abi?' diye karşılık verdiğini anlatınca ortam kahkahaya boğuldu, bu kez gerçekten sevilen bir karakteri canlandırdığını söylemeyi de ihmal etmedi.