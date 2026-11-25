Konuya yakın kaynaklara göre Starbucks, Japonya'daki işletmesini birkaç milyar dolara satma olasılığına karşı finansal danışmanlar görevlendirdi. ABD merkezli kahve zinciri bu süreçte Citigroup ve Morgan Stanley gibi yatırım bankalarıyla çalışırken, hem stratejik hem de finansal yatırımcıların ilgisini yokluyor.

Bilgiler henüz kamuya açık olmadığı için isimlerinin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, resmi satış sürecinin yıl bitmeden başlayabileceğini aktardı. Piyasada, olası bir çoğunluk hissesi satışında Starbucks Japonya'ya yaklaşık 3 milyar dolar değer biçilebileceği konuşuluyor.