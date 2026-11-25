Starbucks 30 Yılı Aşkın Süredir Bulunduğu Pazar İçin Satış Kapısını Araladı
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Japonya işletmesi için satış seçeneği masada.
Ülkede yaklaşık 2 bin kahve dükkanı bulunuyor.
Çin'de kontrolün devri için daha önce anlaşılmıştı.
"Japonya'da güçlü bir işimiz bulunuyor."
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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