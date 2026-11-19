Kahveciden aldığın bir latte için ödediğin paranın ne kadarının çekirdeğe gittiğini hiç düşündün mü? Fincandaki kahvenin fiyatı; dükkânın kirasından baristanın emeğine, makinenin elektriğinden bardağın kapağına kadar pek çok kalemin toplamından oluşuyor. Bu kalemlerin ağırlığı kahveciden kahveciye ve şehirden şehire değiştiği için burada oran vermeden, fiyatı oluşturan başlıca maliyetleri tek tek ele alıyoruz.