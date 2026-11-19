Bir Kahvenin Fiyatında Çekirdeğin Ötesinde Payı Olan 10 Maliyet
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Kahveciden aldığın bir latte için ödediğin paranın ne kadarının çekirdeğe gittiğini hiç düşündün mü? Fincandaki kahvenin fiyatı; dükkânın kirasından baristanın emeğine, makinenin elektriğinden bardağın kapağına kadar pek çok kalemin toplamından oluşuyor. Bu kalemlerin ağırlığı kahveciden kahveciye ve şehirden şehire değiştiği için burada oran vermeden, fiyatı oluşturan başlıca maliyetleri tek tek ele alıyoruz.
1. Kira: Konumun bedeli
2. Çalışanlar: Bardağın arkasındaki emek
3. Ekipman: Espresso makinesinden öğütücüye
4. Enerji: Sürekli çalışan makineler
5. Süt ve diğer içerikler
6. Bardak, kapak ve ambalaj
7. Kavurma ve tedarik zinciri
8. Su ve arıtma
9. Fire ve israf
10. Vergiler, harçlar ve ödeme komisyonları
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