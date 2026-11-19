Paketin daha avantajlı kredi ve ödeme koşulları sunması hedefleniyor. Ancak faiz oranı, vade süresi, kredi üst limiti ve başvuru şartları henüz açıklanmadı. Hangi Togg modellerini kapsayacağı da belli değil.

Kampanyada sıfır faiz ya da uzun vade seçeneği olacağına dair beklentiler var, ancak iki kurumdan bu konuda kesin bir açıklama yapılmadı. Kesin başlangıç tarihi de paylaşılmadı; ayrıntıların yıl sonuna kadar yapılacak resmi duyuruyla netleşmesi bekleniyor.