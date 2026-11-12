Merkez Bankası Kredi Freninde Gevşemeye Gitti: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Sınır Yüzde 3,5'e Çıktı
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Merkez Bankası (TCMB), sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını dört kalemde yarım puan yükseltti. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarken, KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL kredilerde de benzer bir artışa gidildi. Karar, 11 Kasım 2026 tarihli 2026-49 sayılı duyuruyla kamuoyuna açıklandı.
İhtiyaç kredisinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseldi.
Taşıt kredilerinde de sınır aynı oranda artırılarak yüzde 3,5 oldu.
KOBİ'lerin TL kredisinde sınır yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletmelerde yüzde 2,5'e çıkarıldı.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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