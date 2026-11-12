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Merkez Bankası Kredi Freninde Gevşemeye Gitti: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Sınır Yüzde 3,5'e Çıktı

Merkez Bankası Kredi Freninde Gevşemeye Gitti: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Sınır Yüzde 3,5'e Çıktı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
12.11.2026 - 07:08
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Merkez Bankası (TCMB), sekiz haftalık kredi büyüme sınırlarını dört kalemde yarım puan yükseltti. İhtiyaç ve taşıt kredilerinde sınır yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkarken, KOBİ'lere ve KOBİ dışı işletmelere kullandırılan TL kredilerde de benzer bir artışa gidildi. Karar, 11 Kasım 2026 tarihli 2026-49 sayılı duyuruyla kamuoyuna açıklandı.

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İhtiyaç kredisinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseldi.

İhtiyaç kredisinde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseldi.

Merkez Bankası, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırını yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkardı. Sınır, bankaların iki aylık dönemde ihtiyaç kredisi hacmini ne kadar büyütebileceğini belirliyor; yani kredi musluğu yarım puan daha açılmış oldu.

Karar, TCMB'nin 11 Kasım 2026 tarihli 2026-49 sayılı duyurusunda yer aldı. Merkez Bankası değişikliği 'makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek' amacıyla yaptığını bildirdi.

Ekonomi yorumcuları, sınırın yükselmesinin bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamadığına dikkat çekiyor. Bankalar teminat, risk iştahı ve sermaye yeterliliğine göre karar vermeye devam edecek. Kredi faizlerinin doğrudan düşeceği anlamına da gelmiyor.

Taşıt kredilerinde de sınır aynı oranda artırılarak yüzde 3,5 oldu.

Taşıt kredilerinde de sınır aynı oranda artırılarak yüzde 3,5 oldu.

Taşıt kredileri de ihtiyaç kredileriyle aynı yolu izledi: sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 3'ten yüzde 3,5'e yükseltildi. Böylece iki tüketici kredisi türünde de bankaların kullandırım alanı yarım puan genişledi.

Merkez Bankası'nın duyurusunda politika faizinde bir değişiklik yok. Yani karar faiz indirimi değil, kredi büyümesine konan sınırın bir miktar gevşetilmesi olarak okunuyor. Gevşemenin kontrollü olduğu, kredi freninin tamamen kaldırılmadığı da yorumlar arasında öne çıkıyor.

Araç almayı düşünenler için asıl belirleyici olacak şey ise bankaların bu esnekliği ne ölçüde kullanacağı. Kredi hacmindeki artışın piyasaya nasıl yansıyacağı önümüzdeki haftalarda netleşecek.

KOBİ'lerin TL kredisinde sınır yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletmelerde yüzde 2,5'e çıkarıldı.

KOBİ'lerin TL kredisinde sınır yüzde 5,5'e, KOBİ dışı işletmelerde yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Ticari tarafta da sınırlar yukarı çekildi. KOBİ'lere kullandırılan Türk lirası kredilerde sekiz haftalık büyüme sınırı yüzde 5'ten yüzde 5,5'e, KOBİ dışındaki işletmelere kullandırılan TL kredilerde ise yüzde 2'den yüzde 2,5'e çıkarıldı.

Dört kalemin hepsinde artış aynı: 0,5 puan. En yüksek sınır KOBİ kredilerinde, en düşük sınır ise büyük işletme kredilerinde kaldı.

Karar, Merkez Bankası'nın kredi büyümesini sınırlayan çerçevesinin sürdüğünü, ancak bu çerçevenin kademeli olarak esnetildiğini gösteriyor.

Zorunlu karşılığa faiz kararı da geldi: Bir yıldan uzun vadeli yükümlülüklere TL ödeme yapılacak.

Zorunlu karşılığa faiz kararı da geldi: Bir yıldan uzun vadeli yükümlülüklere TL ödeme yapılacak.

Kredi sınırlarının yanında bir de zorunlu karşılık düzenlemesi var. TCMB, bankaların ve finansman şirketlerinin bir yıldan uzun vadeli, Türk lirası ve yabancı para cinsinden mevduat dışı yükümlülükleri için tesis ettiği zorunlu karşılıklara TL cinsinden faiz veya telafi ödemesi yapılmasına karar verdi.

Düzenlemenin, bankaların uzun vadeli fonlama kaynaklarını daha cazip hale getirmesi bekleniyor. Ödemenin oranı ve başlangıç tarihi duyuruda yer almıyor.

Uzmanlar, kredi hacmindeki artışın üretim ve istihdama yansıyıp yansımayacağının henüz belli olmadığını belirtiyor. Bankaların kredi kararlarında teminat ve risk iştahı belirleyici olmaya devam edecek.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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