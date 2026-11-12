Merkez Bankası Kredi Freninde Gevşemeye Gitti: İhtiyaç ve Taşıt Kredilerinde Sınır Yüzde 3,5'e Çıktı

Merkez Bankası, tüketicilere kullandırılan ihtiyaç kredilerinde sekiz haftalık büyüme sınırını yüzde 3'ten yüzde 3,5'e çıkardı. Sınır, bankaların iki aylık dönemde ihtiyaç kredisi hacmini ne kadar büyütebileceğini belirliyor; yani kredi musluğu yarım puan daha açılmış oldu.

Karar, TCMB'nin 11 Kasım 2026 tarihli 2026-49 sayılı duyurusunda yer aldı. Merkez Bankası değişikliği 'makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını desteklemek' amacıyla yaptığını bildirdi.

Ekonomi yorumcuları, sınırın yükselmesinin bankaları daha fazla kredi vermeye zorlamadığına dikkat çekiyor. Bankalar teminat, risk iştahı ve sermaye yeterliliğine göre karar vermeye devam edecek. Kredi faizlerinin doğrudan düşeceği anlamına da gelmiyor.