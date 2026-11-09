Kredi Kartı Sahiplerine Emsal Karar: Habersiz Limit Artışıyla Çekilen Para Kuruşu Kuruşuna İade Edilecek

Heyete savunma gönderen banka, işlemin 3D Secure güvenli alışveriş şifresiyle onaylandığını, kart bilgilerinin korunmasından ise kart sahibinin sorumlu olduğunu öne sürerek başvurunun reddedilmesini istedi.

Dosyayı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde inceleyen heyet, banka kayıtlarından tüketicinin son 6 ay içinde herhangi bir limit artışı talebinde bulunmadığını tespit etti. Heyete göre onaysız limit artışı ile kısa süre sonra yapılan yüksek tutarlı çekim arasında doğrudan bir bağlantı vardı.

Kararda, dolandırıcıların bu güvenlik açığından ve haksız limit artışından yararlandığı, bankanın ağır hizmet kusuru ile mevzuata aykırı işleminin oluşan zararla doğrudan illiyet bağı taşıdığı vurgulandı. Heyet, 72 bin 572 lira 16 kuruşun tüketiciye iade edilmesine hükmetti.