Kredi Kartı Sahiplerine Emsal Karar: Habersiz Limit Artışıyla Çekilen Para Kuruşu Kuruşuna İade Edilecek
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Kayseri'de sahte bir ceza bildirimi bağlantısı üzerinden dolandırılan kredi kartı sahibi için emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin onayı alınmadan 22 bin liradan 400 bin liraya yükseltilen kart limitini bankanın ağır hizmet kusuru olarak değerlendirdi. Karttan çekilen 72 bin 572 lira 16 kuruşun tamamı tüketiciye geri ödenecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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