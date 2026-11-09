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Kredi Kartı Sahiplerine Emsal Karar: Habersiz Limit Artışıyla Çekilen Para Kuruşu Kuruşuna İade Edilecek

Kredi Kartı Sahiplerine Emsal Karar: Habersiz Limit Artışıyla Çekilen Para Kuruşu Kuruşuna İade Edilecek

Kredi Kartı
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
09.11.2026 - 18:31
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Kayseri'de sahte bir ceza bildirimi bağlantısı üzerinden dolandırılan kredi kartı sahibi için emsal niteliğinde bir karar çıktı. Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti, tüketicinin onayı alınmadan 22 bin liradan 400 bin liraya yükseltilen kart limitini bankanın ağır hizmet kusuru olarak değerlendirdi. Karttan çekilen 72 bin 572 lira 16 kuruşun tamamı tüketiciye geri ödenecek.

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102 liralık sahte ceza ödemesi, 72 bin liralık kayba dönüştü

102 liralık sahte ceza ödemesi, 72 bin liralık kayba dönüştü

Olay, Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde yaşayan M.A.'nın 23 Haziran 2026'da cep telefonuna gelen bir mesajla başladı. Ceza bildirimi gibi görünen bir bağlantıya yönlendirilen M.A., bu link üzerinden 102 lira 37 kuruşluk bir borç ödemesi yapmaya çalıştı.

Ödeme sırasında işler beklenmedik bir hal aldı. Kredi kartı limiti 22 bin lira olan M.A., ne talep ettiği ne de onay verdiği halde limitinin banka tarafından 400 bin liraya çıkarıldığını fark etti. Yükseltilen limitin hemen ardından karttan 72 bin 572 lira 16 kuruşluk bir çekim yapıldı.

Bankaya limit artışı istemediğini bildirerek harcamaya itiraz eden M.A.'nın başvurusu olumsuz sonuçlandı. Bunun üzerine Kocasinan İlçe Tüketici Hakem Heyeti'ne başvuran M.A., limitin bilgisi dışında artırılmasının dolandırıcıların yüksek tutarlı harcama yapmasının önünü açtığını savundu.

Bankanın "İşlem 3D Secure ile onaylandı" savunması kabul görmedi

Bankanın "İşlem 3D Secure ile onaylandı" savunması kabul görmedi

Heyete savunma gönderen banka, işlemin 3D Secure güvenli alışveriş şifresiyle onaylandığını, kart bilgilerinin korunmasından ise kart sahibinin sorumlu olduğunu öne sürerek başvurunun reddedilmesini istedi.

Dosyayı 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun çerçevesinde inceleyen heyet, banka kayıtlarından tüketicinin son 6 ay içinde herhangi bir limit artışı talebinde bulunmadığını tespit etti. Heyete göre onaysız limit artışı ile kısa süre sonra yapılan yüksek tutarlı çekim arasında doğrudan bir bağlantı vardı.

Kararda, dolandırıcıların bu güvenlik açığından ve haksız limit artışından yararlandığı, bankanın ağır hizmet kusuru ile mevzuata aykırı işleminin oluşan zararla doğrudan illiyet bağı taşıdığı vurgulandı. Heyet, 72 bin 572 lira 16 kuruşun tüketiciye iade edilmesine hükmetti.

Tüketiciler Birliği: "22 bin liralık limitin 400 bine çıkması anında engellenmeliydi"

Tüketiciler Birliği: "22 bin liralık limitin 400 bine çıkması anında engellenmeliydi"

Kararı değerlendiren Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, dolandırıcıların bankaların telefon numaralarını ve internet sitelerini taklit ederek hazırladığı sahte bağlantılarla vatandaşları tuzağa düşürdüğünü söyledi. Şahin, 6502 sayılı Kanun, 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ile Yargıtay içtihatları uyarınca finans kuruluşlarının birer güven kurumu olduğunu hatırlattı.

Şahin, 'Bir tüketicinin 22 bin lira limitli kredi kartının anında 400 bin liraya çıkması banka tarafından anında engellenmeliydi. Güvenlik sisteminin böyle bir limit artışını anında engellemesi gerekir. Eğer engellemiyorsa bu güvenlik sistemi değildir' dedi. Bankanın 3D Secure savunmasının kendisini haklı çıkarmadığını belirten Şahin, kararın aynı durumdaki tüketiciler için emsal niteliği taşıdığını ifade etti.

Vatandaşlara gelen bağlantılara kesinlikle tıklamamaları, şüpheli durumlarda doğrudan ilgili kurumla iletişime geçmeleri çağrısında bulunan Şahin, dolandırıcılığa uğrayanlara da önemli bir uyarı yaptı: Yalnızca müşteri hizmetlerini telefonla aramak, hukuki süreçte yetersiz kalabiliyor. Şahin'e göre bankaya e-posta ya da yazılı bildirim kanallarıyla da başvurup şikayeti kayıt altına aldırmak, hak arama sürecinde kritik önem taşıyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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