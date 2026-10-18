Bu Belgeyi Bankaya Sunmayanların Kredi Kartı Kapatılabilir
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Bankacılık sektöründe kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele kapsamında müşteri hesapları üzerindeki denetimler artırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı doğrultusunda bankalar, müşterilerinin finansal profili ile örtüşmeyen para hareketlerini mercek altına alıyor. Beyan edilen gelirle uyumsuz işlemler tespit edildiğinde resmi belge sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kısıtlanabiliyor; gerekli şartlar oluştuğunda ise bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.
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Denetimlerde Sadece İşlem Tutarı Değil, Müşteri Profili de Esas Alınıyor
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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