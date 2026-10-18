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Bu Belgeyi Bankaya Sunmayanların Kredi Kartı Kapatılabilir

Bu Belgeyi Bankaya Sunmayanların Kredi Kartı Kapatılabilir

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 09:57
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Bankacılık sektöründe kara para aklama ve yasa dışı finansal faaliyetlerle mücadele kapsamında müşteri hesapları üzerindeki denetimler artırıldı. Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) mevzuatı doğrultusunda bankalar, müşterilerinin finansal profili ile örtüşmeyen para hareketlerini mercek altına alıyor. Beyan edilen gelirle uyumsuz işlemler tespit edildiğinde resmi belge sunmayan müşterilerin banka hesapları ve kredi kartları kısıtlanabiliyor; gerekli şartlar oluştuğunda ise bankacılık ilişkileri tamamen sonlandırılabiliyor.

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Denetimlerde Sadece İşlem Tutarı Değil, Müşteri Profili de Esas Alınıyor

Denetimlerde Sadece İşlem Tutarı Değil, Müşteri Profili de Esas Alınıyor

İnceleme süreçlerinde sadece transfer edilen tutarın büyüklüğü değil, müşterinin risk profili ve bilinen gelir düzeyi belirleyici oluyor. 

Şüpheli işlemler için geçerli tek bir alt limit bulunmazken, finansal profille uyumsuz her türlü hareket inceleme konusu yapılabiliyor:

  • Gelir Uyumsuzluğu: Düzenli geliri olmayan ya da asgari ücretle çalışan bir kişinin hesabına kısa sürede yüksek tutarlı para girişleri olması,

  • Sık ve Sıralı İşlemler: Peş peşe gerçekleştirilen yüksek nakit yatırma ve transfer işlemleri,

  • Olağan Dışı İntikaller: Kişinin geçmiş hesap alışkanlıklarının dışına çıkan ani para hareketleri ek açıklama talebine yol açabiliyor.

Paranın Kaynağı İçin Hangi Belgeler Talep Ediliyor?

Paranın Kaynağı İçin Hangi Belgeler Talep Ediliyor?

Bankalar, hesaba giren veya hesaptan çıkan paranın yasal kaynağını doğrulamak adına işlem türüne göre şu resmi belgeleri talep edebiliyor:

  • Maaş ve Düzenli Gelirler: Güncel maaş bordrosu, SGK hizmet dökümü veya vergi beyannamesi,

  • Gayrimenkul ve Araç Satışları: Tapu kayıtları, resmi satış sözleşmeleri ve ödeme dekontları,

  • Ticari Faaliyetler: Vergi levhası, faturalar, bilanço ve gelir tabloları,

  • Miras ve Ailevi Transferler: Veraset ilamı, vergi ödeme belgeleri ve ilgili hesap kayıtları.

Belgeler Zamanında Sunulmazsa Ne Olur?

Belgeler Zamanında Sunulmazsa Ne Olur?

Yasal yollardan kazanılan paranın banka hesabına yatırılması veya transfer edilmesi mevzuata aykırılık oluşturmuyor. 

Ancak bankaların yasal yükümlülükleri gereği talep ettiği bilgi ve belgelerin belirtilen süre içinde sunulmaması durumunda kademeli tedbirler uygulanıyor:

  • İşlem Durdurma ve Kısıtlama: Giden transferler durdurulabilir; banka hesaplarına ve kredi kartı kullanımına geçici kısıtlamalar getirilebilir.

  • İlişkiyi Sonlandırma: Belgelerin ibraz edilmemesi halinde banka, müşteriyle olan iş ilişkisini tek taraflı feshedebilir.

  • MASAK Bildirimi: Şüpheli işlem değerlendirmesinin kesinleşmesi durumunda, ilgili mevzuat çerçevesinde durum MASAK’a rapor edilir.

Hesap Kısıtlamalarından Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Hesap Kısıtlamalarından Korunmak İçin Ne Yapılmalı?

Özellikle olağan dışı veya yüksek tutarlı para transferlerinde paranın kaynağını gösteren satış sözleşmesi, fatura ve dekont gibi belgelerin hazır bulundurulması öneriliyor. Bankalardan gelen bilgi, belge veya güncelleme taleplerinin süresi içinde yanıtlanması ve gerektiğinde müşteri temsilcileriyle iletişime geçilmesi finansal kısıtlamaların önüne geçiyor. Her belge talebinin doğrudan hesap kapatmayla sonuçlanmadığı, tedbirlerin işlemin niteliğine göre şekillendiği vurgulanıyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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