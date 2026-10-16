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Elektrikli Süpürgelerin Performansını Artıran 10 Dakikalık Temizlik Yöntemi

Elektrikli Süpürgelerin Performansını Artıran 10 Dakikalık Temizlik Yöntemi

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
16.10.2026 - 14:14
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Süpürgenin emiş gücü zayıfladığında ve yerlerde toz kalmaya başladığında akla gelen ilk şey yeni bir süpürge almak olabiliyor. Oysa bu sorunun ardında çoğu zaman tıkanmış bir filtre yatıyor.

İşte detaylar...

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Etrafa toz kaçması, motor sesinin artması ve zayıf emiş, filtrenin temizlenmesi gerektiğini gösterebiliyor.

Etrafa toz kaçması, motor sesinin artması ve zayıf emiş, filtrenin temizlenmesi gerektiğini gösterebiliyor.

Süpürge üreticisi My Heny'den Leslie Murray, bu belirtilerin çoğunlukla hava akışını engelleyen kir birikiminden kaynaklandığını söylüyor. Murray'e göre filtreyi iyice temizlemek, süpürgenin performansını ilk günkü hâline döndürebiliyor.

Filtreyi ayda bir temizlemek, süpürgenin ömrünü de uzatıyor.

Filtreyi ayda bir temizlemek, süpürgenin ömrünü de uzatıyor.

Biriken toz zamanla filtrenin aşırı ısınmasına yol açabiliyor. Bu da filtreyi yıpratıp süpürgenin ömrünü kısaltabiliyor.

Havaların soğuduğu ekim ayında pencereler daha çok kapalı tutulup ısıtma açıldığı için evlerde toz daha hızlı birikebiliyor. Bu yüzden filtre bu dönemde daha kolay tıkanabiliyor.

Filtre temizliği en fazla 10 dakika sürüyor.

Filtre temizliği en fazla 10 dakika sürüyor.

Önce süpürgenin fişini çekip tamamen kapalı olduğundan emin olmak gerekiyor. Filtre çıkarıldıktan sonra bir çöp kutusunun üzerinde hafifçe vurularak ya da yumuşak bir bezle tozu alınabiliyor. Filtre, kablosuz süpürgelerde genellikle toz haznesinin içinde, eski modellerde ise haznenin üstünde ya da altında bulunuyor.

Kalan ince tozlar için filtre ılık suyun altında da yıkanabiliyor. Ancak bazı filtreler yıkanamadığı için önce kullanım kılavuzuna bakmak gerekiyor. Yıkanan filtre, yerine takılmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakılmalı.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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