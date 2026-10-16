Elektrikli Süpürgelerin Performansını Artıran 10 Dakikalık Temizlik Yöntemi
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Süpürgenin emiş gücü zayıfladığında ve yerlerde toz kalmaya başladığında akla gelen ilk şey yeni bir süpürge almak olabiliyor. Oysa bu sorunun ardında çoğu zaman tıkanmış bir filtre yatıyor.
İşte detaylar...
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Etrafa toz kaçması, motor sesinin artması ve zayıf emiş, filtrenin temizlenmesi gerektiğini gösterebiliyor.
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Filtreyi ayda bir temizlemek, süpürgenin ömrünü de uzatıyor.
Filtre temizliği en fazla 10 dakika sürüyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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