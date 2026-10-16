Elektrikli Süpürgelerin Performansını Artıran 10 Dakikalık Temizlik Yöntemi

Önce süpürgenin fişini çekip tamamen kapalı olduğundan emin olmak gerekiyor. Filtre çıkarıldıktan sonra bir çöp kutusunun üzerinde hafifçe vurularak ya da yumuşak bir bezle tozu alınabiliyor. Filtre, kablosuz süpürgelerde genellikle toz haznesinin içinde, eski modellerde ise haznenin üstünde ya da altında bulunuyor.

Kalan ince tozlar için filtre ılık suyun altında da yıkanabiliyor. Ancak bazı filtreler yıkanamadığı için önce kullanım kılavuzuna bakmak gerekiyor. Yıkanan filtre, yerine takılmadan önce en az 24 saat kurumaya bırakılmalı.