MasterChef'te Haftanın 3. Eleme Adayı Belli Oldu: Dokunulmazlık Hangi Takımın Oldu?
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TV8'in sevilen yarışması MasterChef Türkiye'de haftanın üçüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Önceki günlerde Bahar ve Ayşe potaya giden isimler olmuştu. 27 Kasım Cuma akşamı ise dokunulmazlığı mavi takım kazanırken kırmızı takımda yapılan oylamayla 3. eleme adayı da belli oldu.
Mavi takım, şeflerin istediği beş çeşit yemeği hazırlayarak dokunulmazlığı kazandı.
Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takım, bireysel oyunda siyah önlüklerle mutfağa girdi.
Kırmızı takımdaki oylamayla haftanın 3. eleme adayı Eyyüp Can oldu.
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