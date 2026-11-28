Dokunulmazlığı kaybeden kırmızı takımda eleme oylaması yapıldı ve oylamanın sonucunda MasterChef Türkiye'nin 3. eleme adayı Eyyüp Can oldu.

Bir önceki günün eleme adayları Bahar ve Ayşe'ydi. Bu hafta potaya giden isimler böylece Bahar, Ayşe ve Eyyüp Can olarak belli oldu.