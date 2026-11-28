Dilekçedeki iddialardan biri, Aralık 2025'te OpenAI'da çalışmaya başlayan eski bir Apple çalışanıyla ilgili. OpenAI, bu kişinin şirketten ayrılmadan önce çok sayıda gizli belgeyi kişisel e-posta hesabına ve telefonuna gönderdiğini öne sürdü. Aynı iddiaya göre haziranda Apple'a geri dönen çalışan, temmuzda Apple'ın Asya-Pasifik operasyonlarındaki üst düzey yetkililere OpenAI'ın gizli donanım çalışmaları ve henüz piyasaya sürülmemiş ürün planları hakkında sunum yaptı.

Dosyada Apple'ın iş düzenine yönelik bir suçlama daha bulunuyor. OpenAI, çalışanları iş ve kişisel bilgilerini aynı hesap ve cihazlarda bir araya getirmeye teşvik eden uygulamaların, şirketten ayrılan kişilerin kişisel verilerine erişilmesine zemin hazırladığını savundu.