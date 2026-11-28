Apple'ın Davasına OpenAI'dan Tedarikçiler Üzerinden Karşı Hamle
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Yapay zeka şirketi OpenAI, Apple ile yaşadığı hukuk mücadelesinde mahkemeye kendi dosyasıyla çıktı. Şirket, ticari sırlarını ele geçirmekle ve donanım tedarikçilerine erişimini kısıtlamakla suçladığı Apple'a karşı dava açtı. Dava dilekçesinde iPhone üreticisinin tedarikçiler, mühendisler ve eski bir çalışan üzerinden attığı öne sürülen adımlar sıralandı.
OpenAI karşı davayı Kaliforniya'da açtı.
Tedarikçilere baskı iddiası dilekçeye girdi.
Eski bir çalışanın sunumu da dosyada.
Apple temmuz ayında OpenAI'a dava açmıştı.
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