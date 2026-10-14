OpenAI'ın Yönetici Toplantı Odasına Gizli Dinleme Cihazı Yerleştiren Mühendis FBI Tarafından Tutuklandı
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OpenAI'ın San Francisco'daki ofisinde, üst düzey yöneticilerin gizli toplantılar yaptığı odadaki televizyonun arkasında, tuvalet kağıdına sarılı bir ses kayıt cihazı bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, şirketin 35 yaşındaki mühendisi Abdulrahman Alfozan'ı cihazı yerleştirmekle suçluyor. Alfozan 9 Ekim'de FBI tarafından tutuklandı ve OpenAI tarafından işten çıkarıldı. Cihazın bulunmasında ve şüphelinin tespit edilmesinde şirketin kendi yapay zeka modelleri de kullanıldı. OpenAI, kaynak kodlarına, model ağırlıklarına veya müşteri verilerine yetkisiz erişim olduğuna dair bir belirti görmediğini açıkladı.
[TechCrunch, AP, NBC News, Al Jazeera, ABD Adalet Bakanlığı]
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Cihaz, televizyonun arkasındaki USB girişine takılmıştı
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Mahkeme belgesindeki fotoğraflarda cihazın bileşenleri de görüldü
Güvenlik kamerası şüpheliyi televizyonun arkasına bakarken kaydetti
Şüpheli kim, ne ile suçlanıyor?
OpenAI ne dedi?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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