OpenAI'ın Yönetici Toplantı Odasına Gizli Dinleme Cihazı Yerleştiren Mühendis FBI Tarafından Tutuklandı

Mahkeme belgesine eklenen fotoğraflarda, televizyonun arkasında kırmızı daireyle işaretlenen gizleme noktası ile cihazın kendisi yan yana görülüyor. İkinci karede cihazın üzerinde küçük bir devre kartı ve bu karta kablo ile bağlı bir anten yer alıyor.

OpenAI'a göre cihaz; gelişmiş şifreleme, ses izleme özellikleri ve izlemeden kaçmak için tasarlanmış bir veri aktarım mekanizması içeriyordu. Şirket, cihazın ne olduğunu ve nereden geldiğini anlamak için kendi yapay zeka modellerinden yararlandı.