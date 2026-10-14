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OpenAI'ın Yönetici Toplantı Odasına Gizli Dinleme Cihazı Yerleştiren Mühendis FBI Tarafından Tutuklandı

OpenAI'ın Yönetici Toplantı Odasına Gizli Dinleme Cihazı Yerleştiren Mühendis FBI Tarafından Tutuklandı

Yapay Zeka
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
14.10.2026 - 10:04
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OpenAI'ın San Francisco'daki ofisinde, üst düzey yöneticilerin gizli toplantılar yaptığı odadaki televizyonun arkasında, tuvalet kağıdına sarılı bir ses kayıt cihazı bulundu. ABD Adalet Bakanlığı, şirketin 35 yaşındaki mühendisi Abdulrahman Alfozan'ı cihazı yerleştirmekle suçluyor. Alfozan 9 Ekim'de FBI tarafından tutuklandı ve OpenAI tarafından işten çıkarıldı. Cihazın bulunmasında ve şüphelinin tespit edilmesinde şirketin kendi yapay zeka modelleri de kullanıldı. OpenAI, kaynak kodlarına, model ağırlıklarına veya müşteri verilerine yetkisiz erişim olduğuna dair bir belirti görmediğini açıkladı.

[TechCrunch, AP, NBC News, Al Jazeera, ABD Adalet Bakanlığı]

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Cihaz, televizyonun arkasındaki USB girişine takılmıştı

Cihaz, televizyonun arkasındaki USB girişine takılmıştı

Olay, San Francisco'daki OpenAI binalarından birinin yönetici toplantı odasında yaşandı. ABD Adalet Bakanlığının açıkladığı şikayet belgesine göre şirket çalışanları 30 Eylül'de televizyonun arkasındaki USB girişine takılı, ses kaydı yapabilen bir cihaz buldu.

Cihaz tuvalet kağıdına sarılarak gizlenmişti. OpenAI, cihazın yaklaşık 28 Eylül'de yerleştirildiğini ve içindeki verilerin şifreli olduğunu tespit etti. Savcılara göre odada, kamuya açık olmayan ve yüksek derecede gizli bilgiler konuşuluyordu.

Mahkeme belgesindeki fotoğraflarda cihazın bileşenleri de görüldü

Mahkeme belgesindeki fotoğraflarda cihazın bileşenleri de görüldü

Mahkeme belgesine eklenen fotoğraflarda, televizyonun arkasında kırmızı daireyle işaretlenen gizleme noktası ile cihazın kendisi yan yana görülüyor. İkinci karede cihazın üzerinde küçük bir devre kartı ve bu karta kablo ile bağlı bir anten yer alıyor.

OpenAI'a göre cihaz; gelişmiş şifreleme, ses izleme özellikleri ve izlemeden kaçmak için tasarlanmış bir veri aktarım mekanizması içeriyordu. Şirket, cihazın ne olduğunu ve nereden geldiğini anlamak için kendi yapay zeka modellerinden yararlandı.

Güvenlik kamerası şüpheliyi televizyonun arkasına bakarken kaydetti

Güvenlik kamerası şüpheliyi televizyonun arkasına bakarken kaydetti

Cihaz bulunduğunda odada kamera yoktu. OpenAI daha sonra odaya bir kamera yerleştirdi. Bu kamera, 5 Ekim'de Alfozan'ın odaya girip televizyonun arkasına baktığı anı kaydetti.

Şikayet belgesine göre güvenlik kamerası görüntüleri, Alfozan'ın önceki ay boyunca yetkisi olmadığı halde yönetici toplantı odasının yakınında altı kez göründüğünü de ortaya koydu. Soruşturmaya göre Alfozan, cihazı yerleştirmeden önce şirketin dahili üretkenlik aracına bina adreslerini, toplantı odalarını, oda kapasitelerini ve takvimlerini, ayrıca yönetici ve dış ortak toplantılarının nerede yapıldığını sormuştu.

Aynı gün güvenlik ekibi, Alfozan'ın başka bir odada gözetimsiz bıraktığı çantayı açtı. Çantada cüzdanı, kimliği ve ilkine benzer ikinci bir kayıt cihazı bulundu.

Şüpheli kim, ne ile suçlanıyor?

Şüpheli kim, ne ile suçlanıyor?

Savcılığın açıkladığı bilgilere göre Abdulrahman Alfozan 35 yaşında, Suudi Arabistan vatandaşı ve OpenAI'da Temmuz 2025'ten beri mühendis olarak çalışıyordu. Alfozan, 9 Ekim'de tutuklandı ve OpenAI tarafından işten çıkarıldı. 13 Ekim Salı günü San Francisco'daki federal mahkemede ilk kez hakim karşısına çıktı.

Alfozan'a yöneltilen suçlama, sözlü iletişimi dinlemek için elektronik veya mekanik bir cihaz kullanmak ya da kullanmaya teşebbüs etmek. Suçlu bulunması halinde 5 yıla kadar hapis ve 250 bin dolara kadar para cezasıyla karşılaşabilir; ardından 3 yıl denetimli serbestlik uygulanabilir. Alfozan tutuklu bulunuyor. Bir sonraki duruşma, tutukluluk incelemesi için 19 Ekim'de görülecek.

OpenAI ne dedi?

OpenAI ne dedi?

OpenAI, ofislerinden birinde gizlenmiş bir cihaz bulduğunu doğruladı ve durumu FBI'a bildirdi. Şirketin açıklamasında çalışanın işine son verildiği belirtildi. Şirket sözcüsü, olayın çözülmesinde kendi yapay zeka modellerinin kullanıldığını söyledi.

OpenAI'ın X'teki açıklamasında şu ifadeler yer aldı: 'Şu an itibarıyla bu kişinin model ağırlıklarına, kaynak koduna veya müşteri verilerine yetkisiz biçimde eriştiğine ya da bunları dışarı çıkardığına dair bir belirti yok.' FBI soruşturması sürüyor ve şirket soruşturmaya destek vermeyi sürdüreceğini duyurdu.

FBI Direktörü Kash Patel, şikayete göre cihazın şirketin 'süper zeka' teknolojisine ilişkin hassas görüşmeleri gizlice kaydetmek için yerleştirildiğini söyledi. Patel, 'Amerikan süper zeka inovasyonunu korumak, ülkemizin ekonomik gücünü ve ulusal güvenliğini korumak için şart' dedi.

Kuzey Kaliforniya Federal Savcısı Craig H. Missakian da olayı 'bizim için bir ulusal güvenlik meselesi' diye niteledi. Davayı Kuzey Kaliforniya Bölge Savcılığından savcı Nicolas Parker yürütüyor.

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Open AI açıklaması:

'Ofislerimizden birinin içinde gizlenmiş sofistike bir kayıt cihazı keşfettik. Cihazı ve nereden geldiğini anlamak için modellerimizi kullandık ve belirli bir çalışanın bunu birkaç gün önce yerleştirdiğini tespit ettik. Konuyu FBI'a sevk ettik ve tutuklama yapmak için hızlıca harekete geçen ajanlara ve savcılara minnettarız. FBI soruşturması devam ediyor ve onların çalışmalarını desteklemeye devam edeceğiz.

Şu anda, bu bireyin model ağırlıklarını, kaynak kodunu veya müşteri verilerini uygunsuz şekilde erişerek veya sızdırarak ele geçirdiğine dair herhangi bir işaret yok. Çalışan işten çıkarıldı.

Teknolojimizi, verilerimizi ve insanlarımızı korumayı ciddiye alıyoruz ve bunu ulusal önemde bir mesele olarak görüyoruz. Güvenlik programımız, içeriden gelen risklerden siber suçlulara ve ulus devletlere kadar geniş bir yelpazede tehdit aktörlerine karşı koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır ve bu vaka, AI'ın bu sofistike güvenlik tehditlerini ele almaya nasıl yardımcı olabileceğinin bir örneğidir.'

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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