Tamir Reklamındaki Ömür Boyu Garanti Sözünün Faturası Ağır Oldu
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Tamir hizmeti veren bir firmanın internet sitesindeki iddialı vaatleri Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun incelemesine takıldı. Aralarında 'Ömür boyu garanti' ifadesi de bulunan sözlerini kanıtlayamayan firma idari para cezasıyla karşılaştı. Kurul, tüketicileri yanıltıcı bulduğu reklamlar hakkında ikinci bir karar daha aldı.
Sitedeki vaatler kanıtlanamadı.
Cezanın tutarı bir milyon lirayı aştı.
Bakanlıktan denetim mesajı geldi.
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