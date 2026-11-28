Tamir hizmetleri veren firma, internet sitesinde 'Orijinal yedek parça', 'Ömür boyu garanti', 'Yetkili teknisyen' ve 'En düşük maliyet' gibi iddialara yer verdi. Ticaret Bakanlığının açıklamasına göre firma, tüketicilere sunduğu bu vaatleri kanıtlayamadı.