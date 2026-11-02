Outlet Mağazasının "2. Ürüne Yüzde 50 İndirim" Afişi Reklam Kuruluna Takıldı

Antalya'daki bir outlet alışveriş merkezinde yer alan mağaza, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun denetimine takıldı. Kurul, mağazanın indirim afişlerinin tüketicilere gerçeğe uymayan bir izlenim verdiğini tespit etti. Karar kapsamında mağazaya idari para cezası uygulandı ve reklamlar durduruldu.