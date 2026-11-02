Outlet Mağazasının "2. Ürüne Yüzde 50 İndirim" Afişi Reklam Kuruluna Takıldı
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Afişler mağazanın her yerindeydi.
Kampanya yalnızca ayakkabıda geçerliydi.
Mağazaya 108 bin 370 lira ceza kesildi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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