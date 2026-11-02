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Outlet Mağazasının "2. Ürüne Yüzde 50 İndirim" Afişi Reklam Kuruluna Takıldı

Outlet Mağazasının "2. Ürüne Yüzde 50 İndirim" Afişi Reklam Kuruluna Takıldı

Antalya İndirim
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
02.11.2026 - 18:47
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Antalya'daki bir outlet alışveriş merkezinde yer alan mağaza, Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu'nun denetimine takıldı. Kurul, mağazanın indirim afişlerinin tüketicilere gerçeğe uymayan bir izlenim verdiğini tespit etti. Karar kapsamında mağazaya idari para cezası uygulandı ve reklamlar durduruldu.

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Afişler mağazanın her yerindeydi.

Afişler mağazanın her yerindeydi.

Ticaret Bakanlığı Reklam Kurulu, tüketicileri yanıltan indirim kampanyalarına yönelik denetimleri kapsamında Antalya'daki bir outlet alışveriş merkezinde faaliyet gösteren mağazayı inceledi. Mağazada kullanılan '2. ürüne yüzde 50 indirim' afişleri incelemeye alındı.

Afişlerin mağazanın genelinde ve farklı ürün gruplarının bulunduğu reyonlarda sergilendiği belirlendi.

Kampanya yalnızca ayakkabıda geçerliydi.

Kampanya yalnızca ayakkabıda geçerliydi.

Yapılan değerlendirmede kampanyanın yalnızca ayakkabı kategorisindeki ürünleri kapsadığı ortaya çıktı. Buna rağmen reklamların mağazadaki tüm ürünlerde indirim uygulanıyormuş izlenimi oluşturduğu tespit edildi.

Tüketicilerin yanlış yönlendirilmesine neden olduğu değerlendirilen tanıtımlar nedeniyle Kurul harekete geçti.

Mağazaya 108 bin 370 lira ceza kesildi.

Mağazaya 108 bin 370 lira ceza kesildi.

Reklam Kurulu, mağazaya 108 bin 370 TL idari para cezası verilmesine ve söz konusu reklamların durdurulmasına karar verdi. Kararı Ticaret Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Bekir Kaplan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kaplan, tüketici haklarının korunması ve adil ticari ortamın sağlanması amacıyla denetimlerin sürdürüleceğini belirtti.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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