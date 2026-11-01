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Türkiye'de Market Alışverişine Çıkan Endonezyalı Turistler Sebzelerin Boyutu Karşısında Çok Şaşırdı

Türkiye'de Market Alışverişine Çıkan Endonezyalı Turistler Sebzelerin Boyutu Karşısında Çok Şaşırdı

Vera Ekin
Vera Ekin - Video Editörü
01.11.2026 - 09:52

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Dünyanın her yerinde iklim, toprak ve su koşulları birbirinden farklı olduğu için aynı sebze ve meyveler pek çok ülkede yetişse de her yerde aynı görünmüyor. Boyutları, renkleri ve lezzetleri yetiştikleri coğrafyaya göre değişiyor. Yedi bölgesinde birbirinden farklı iklim kuşakları görülen Türkiye'de de tezgahlar mevsimine göre bambaşka bir renge bürünüyor. Ülkemize gelen yabancı ziyaretçilerin ilk dikkat ettiği şeylerden biri de çoğu zaman alıştıkları boyutların çok üzerindeki bu sebzeler oluyor.

'lutfiahhanum' isimli Endonezyalı içerik üreticisi, Türkiye'de market alışverişine çıktığı anları 'Neden bu kadar büyük olduklarını bilmiyorum' notuyla paylaştı. Reyondaki sebzelerle poz veren genç kadın, avucuna zor sığan domatesleri ve boyu kendinden uzun taze soğanları gösterirken kahkahalara boğuldu. Sebzelerin yanında yaşadığı o şaşkınlık izleyenleri de güldürdü.

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Vera Ekin
Vera Ekin
Video Editörü
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