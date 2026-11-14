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Fatih Sultan Mehmed’in Otağını Kurduğu Yerin Bugünkü Hali Ortaya Çıktı

Fatih Sultan Mehmed’in Otağını Kurduğu Yerin Bugünkü Hali Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Gündem ve Ekonomi Editörü
14.11.2026 - 13:40

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Fatih Sultan Mehmed’in İstanbul’u fethederken otağını kurduğu bölgenin bugünkü halini gösteren bir video, sosyal medyada gündem oldu. Paylaşım, tarihi mekânların korunması konusundaki tartışmayı da yeniden alevlendirdi.

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Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında otağ kurduğu yerin şimdiki hali.

Fatih Sultan Mehmed'in 1453 yılında otağ kurduğu yerin şimdiki hali.

Osmanlı’da otağ, padişahın sefer sırasında kaldığı büyük çadıra ve çevresindeki karargâha verilen addı. 1453 baharında 53 gün süren kuşatma boyunca savaş kararları burada alındı. Ordunun hareketleri de buradan izlendi. Sur hattının en zayıf noktalarından biri kabul edilen Topkapı bölgesine yakın olması, otağın yerini stratejik açıdan önemli hale getiriyordu.

29 Mayıs 1453'te şehrin alınmasıyla Bizans dönemi sona erdi. İstanbul ise Osmanlı’nın yeni başkenti oldu. Fethin planlandığı ve yönetildiği bu nokta, aradan geçen 570 yılı aşkın sürede kentin büyümesiyle birlikte tamamen yerleşime açıldı.

Video yayılınca kullanıcılar tarihi mirasın korunması konusunda peş peşe yorum yaptı. Pek çok kişi böyle bir yerin Avrupa’da olsa müzeye ya da anıt alana dönüştürüleceğini savundu. Bazı kullanıcılar bölgenin plansız yapılaşmaya kurban gittiğini söyledi. Bazıları ise en azından bir bilgilendirme tabelası ya da hatıra köşesi yapılması gerektiğini dile getirdi.

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

Videoya gelen yorumlardan bazıları şöyle:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Gündem ve Ekonomi Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi ve Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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