Fatih Sultan Mehmed’in Otağını Kurduğu Yerin Bugünkü Hali Ortaya Çıktı

Osmanlı’da otağ, padişahın sefer sırasında kaldığı büyük çadıra ve çevresindeki karargâha verilen addı. 1453 baharında 53 gün süren kuşatma boyunca savaş kararları burada alındı. Ordunun hareketleri de buradan izlendi. Sur hattının en zayıf noktalarından biri kabul edilen Topkapı bölgesine yakın olması, otağın yerini stratejik açıdan önemli hale getiriyordu.

29 Mayıs 1453'te şehrin alınmasıyla Bizans dönemi sona erdi. İstanbul ise Osmanlı’nın yeni başkenti oldu. Fethin planlandığı ve yönetildiği bu nokta, aradan geçen 570 yılı aşkın sürede kentin büyümesiyle birlikte tamamen yerleşime açıldı.

Video yayılınca kullanıcılar tarihi mirasın korunması konusunda peş peşe yorum yaptı. Pek çok kişi böyle bir yerin Avrupa’da olsa müzeye ya da anıt alana dönüştürüleceğini savundu. Bazı kullanıcılar bölgenin plansız yapılaşmaya kurban gittiğini söyledi. Bazıları ise en azından bir bilgilendirme tabelası ya da hatıra köşesi yapılması gerektiğini dile getirdi.