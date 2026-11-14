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Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 13:19
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Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, dizideki rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Cilasun, Instagram hikayesinden yaptığı açıklamada haberlerin asılsız olduğunu söyledi ve Yalçın'la yalnızca çok iyi iki arkadaş olduklarını belirtti.

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Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de Sadakat Albora'yı canlandırıyor.

Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de Sadakat Albora'yı canlandırıyor.

Gonca Cilasun, Kanal D'de yayınlanan Uzak Şehir'de Sadakat Albora karakterine hayat veriyor. Oyuncu, dizinin çekimleri sırasında Mardin ve Midyat'tan takipçileriyle paylaşımlar yapmıştı. Cilasun, Uzak Şehir'in sezon finalinin ardından Ozan Akbaba'yla Çırak dizisinde de bir araya gelmişti.

Cilasun'un dizideki Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Cilasun'un dizideki Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.

Gündeme gelen iddiaya göre Cilasun, dizide Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la yeni bir aşk yaşıyordu. İddia özellikle X'te kısa sürede yayıldı. İddiayı ilk kimin ortaya attığı belli değil.

Dedikoduları büyüten ayrıntı ise sosyal medya paylaşımları oldu. Cilasun, bir manzara fotoğrafına 'Kalbim şurada kaldı' notu ve beyaz kalp ekleyerek paylaşım yaptı. Barış Yalçın da bu paylaşımın altına 'Kalır tabi' sözleriyle kırmızı kalp ekleyerek karşılık verdi. İddiayı doğrulayan bir fotoğraf ya da görüntü paylaşılmadı.

Cilasun, aşk iddialarına Instagram hikayesinden yanıt verdi.

Cilasun, aşk iddialarına Instagram hikayesinden yanıt verdi.

Cilasun, Instagram hikayesinde yazılı bir açıklama paylaşarak iddialara yanıt verdi. Açıklamanın tamamı şöyle:

'Merhaba arkadaşlar, birkaç gündür benimle ve ekip arkadaşım Barış'la ilgili olarak çıkan asılsız haberlerle ilgili açıklama yapmanın zamanı geldi. Haberi ilk gördüğümüzde çok güldük, eğlenceli geldi ama artık yeter. Beni sevdiğinizden eminim, ben de sizi çok ama çok seviyorum. Benim için iyi dileklerinizin, beklentilerinizin olması beni gururlandırır. Ancak Barış, benim sadece ekipteki can arkadaşlarımdan bir tanesi. Biliyorsunuz ki maşallahımız var, şeytan kulağına kurşun, çok iyi bir ekibiz. Ben de Barış da bu ekibin bir parçasıyız; elbette birbirimizin zevkleri, beğenileri ve hobileriyle ilgili paylaşımlarımız oluyor. Çektiğim ve paylaştığım bir fotoğraf için destekleyici yorum yaptı, sadece bu kadar. Barış'la çok iyi iki arkadaş olmaktan öte değiliz, sadece ama sadece çok iyi iki arkadaş. Ay bir de şöyle şeyleri önce bana sorun, hemen aslını söylerim, zaten biliyorsunuz. Hem nasibimi de kapatmayın aslı astarı olmayan haberlerle 😂😂'

Barış Yalçın'dan konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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