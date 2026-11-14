Uzak Şehir'in Sadakat'i Gonca Cilasun Dizideki Rol Arkadaşıyla Aşk Yaşadığı İddiasına Yanıt Verdi
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Kanal D'nin Uzak Şehir dizisinde Sadakat Albora'yı canlandıran Gonca Cilasun, dizideki rol arkadaşı Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddialarına yanıt verdi. Cilasun, Instagram hikayesinden yaptığı açıklamada haberlerin asılsız olduğunu söyledi ve Yalçın'la yalnızca çok iyi iki arkadaş olduklarını belirtti.
Gonca Cilasun, Uzak Şehir'de Sadakat Albora'yı canlandırıyor.
Cilasun'un dizideki Erol'u canlandıran Barış Yalçın'la aşk yaşadığı iddia edilmişti.
Cilasun, aşk iddialarına Instagram hikayesinden yanıt verdi.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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