Survivor Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Son Hali Gündem Oldu
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Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor.
Karadere ameliyatını “Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum” diyerek duyurdu.
Bandajları açılan ve dikişleri alınan Karadere'nin yeni görüntüsü takipçilerinin ilgisini çekti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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