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Survivor Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Son Hali Gündem Oldu

Survivor Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Son Hali Gündem Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 12:32
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Survivor 2026'da ikinci olan Nagihan Karadere, boyun germe ve alt yüz germe ameliyatının ardından bandajsız halini paylaştı. Operasyonu 'Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum' sözleriyle duyuran Karadere, 'Günler sonra Barbie gibi olacağım' demişti.

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Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor.

Survivor 2026 ikincisi Nagihan Karadere, estetik operasyonlarıyla gündemden düşmüyor.

Survivor 2026 Ünlüler-Gönüllüler yarışmasını ikinci sırada tamamlayan Nagihan Karadere, yarışma sonrası açıklamaları ve paylaşımlarıyla gündemde kalmaya devam ediyor. Karadere, daha önce yaptırdığı estetik işlemlere toplam 750 bin TL harcadığını açıklamıştı. Açıklamanın tarihi ve hangi mecrada yapıldığı belirtilmedi.

Karadere ameliyatını “Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum” diyerek duyurdu.

Karadere ameliyatını “Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum” diyerek duyurdu.

Karadere, yeniden estetik operasyon geçirdiğini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurmuştu. Videoda 'Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum' diyen Karadere, 'Dün şahane bir operasyon geçirdim' ve 'Taburcu oldum dün akşam' sözlerini kullanmış, ilk 24 saatte şişliğin çok az olduğunu da söylemişti.

Operasyonun sonucunu 'sanat eseri gibi' diye tanımlayan Karadere, 'İnanılmaz heyecanlıyım' ifadesini kullanmış ve boynunun 'bebeksi' görüneceğini söyleyerek 'Günler sonra Barbie gibi olacağım' demişti.

Bandajları açılan ve dikişleri alınan Karadere'nin yeni görüntüsü takipçilerinin ilgisini çekti.

Bandajları açılan ve dikişleri alınan Karadere'nin yeni görüntüsü takipçilerinin ilgisini çekti.

Boyun germe ve alt yüz germe ameliyatı olan Karadere, bandajları açıldıktan ve dikişleri alındıktan sonra yeni görüntüsünü sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Bandajsız halinin yer aldığı paylaşım takipçilerin yoğun ilgisini gördü.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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