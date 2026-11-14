Survivor Nagihan Karadere'nin Estetik Sonrası Son Hali Gündem Oldu

Karadere, yeniden estetik operasyon geçirdiğini sosyal medyada paylaştığı bir videoyla duyurmuştu. Videoda 'Sürpriz! Arkadaşlar ameliyat oldum' diyen Karadere, 'Dün şahane bir operasyon geçirdim' ve 'Taburcu oldum dün akşam' sözlerini kullanmış, ilk 24 saatte şişliğin çok az olduğunu da söylemişti.

Operasyonun sonucunu 'sanat eseri gibi' diye tanımlayan Karadere, 'İnanılmaz heyecanlıyım' ifadesini kullanmış ve boynunun 'bebeksi' görüneceğini söyleyerek 'Günler sonra Barbie gibi olacağım' demişti.