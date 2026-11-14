Latin Grammy’ye Kaslı Korseyle Geldi: Sofia Monroy’un Kıyafeti Gündem Oldu!
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İsveçli-Meksikalı şarkıcı Sofia Monroy, En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak katıldığı Latin Grammy Ödülleri’nde kaslı bir erkek gövdesini andıran korsesiyle dikkat çekti. Gri ceket ve eteğin tam ortasına yerleşen ten rengi parça, kırmızı halının en sıra dışı görünümlerinden birini ortaya çıkardı. Monroy’un bu tercihi, törenin hemen öncesinde çıkan ikinci albümü WO[E]MAN’in kapağına bir göndermeydi.
Sofia Monroy, Latin Grammy’ye En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak katıldı.
Kısa gri ceketle drapeli eteğin arasından kaslı bir gövde çıktı.
Korsenin sırrı, Monroy’un yeni albümü WO[E]MAN’in kapağındaydı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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