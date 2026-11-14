Latin Grammy’ye Kaslı Korseyle Geldi: Sofia Monroy’un Kıyafeti Gündem Oldu!

İsveçli-Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı Sofia Monroy, 12 Kasım’da Las Vegas’ta düzenlenen 27. Latin Grammy Ödülleri’ne En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak geldi. Monroy, törenden iki gün önce Latin Kayıt Akademisi’nin bu kategorideki adayları bir araya getirdiği Best New Artist Showcase etkinliğinde de sahne aldı. Meksikalı grup Reik’in sunduğu gecede, Monroy’un yanı sıra Macario Martínez, maye ve Aria Vega da performans sergiledi.

Ödülü Kolombiyalı şarkıcı Aria Vega kazandı. Monroy ise kırmızı halı kareleriyle moda haberlerinde kendine ayrı bir yer açtı. Tören haftasında önce müziğiyle dinleyici karşısına çıkan sanatçı, ödül gecesinde ikinci albümünün görsel dünyasını da beraberinde getirdi. Üstelik albüm kapağına yapılan göndermeyi anlamak için kıyafetin tam ortasına bakmak yeterliydi.