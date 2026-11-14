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Latin Grammy’ye Kaslı Korseyle Geldi: Sofia Monroy’un Kıyafeti Gündem Oldu!

Latin Grammy’ye Kaslı Korseyle Geldi: Sofia Monroy’un Kıyafeti Gündem Oldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
14.11.2026 - 11:11
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İsveçli-Meksikalı şarkıcı Sofia Monroy, En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak katıldığı Latin Grammy Ödülleri’nde kaslı bir erkek gövdesini andıran korsesiyle dikkat çekti. Gri ceket ve eteğin tam ortasına yerleşen ten rengi parça, kırmızı halının en sıra dışı görünümlerinden birini ortaya çıkardı. Monroy’un bu tercihi, törenin hemen öncesinde çıkan ikinci albümü WO[E]MAN’in kapağına bir göndermeydi.

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Sofia Monroy, Latin Grammy’ye En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak katıldı.

Sofia Monroy, Latin Grammy’ye En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak katıldı.

İsveçli-Meksikalı şarkıcı ve söz yazarı Sofia Monroy, 12 Kasım’da Las Vegas’ta düzenlenen 27. Latin Grammy Ödülleri’ne En İyi Yeni Sanatçı adayı olarak geldi. Monroy, törenden iki gün önce Latin Kayıt Akademisi’nin bu kategorideki adayları bir araya getirdiği Best New Artist Showcase etkinliğinde de sahne aldı. Meksikalı grup Reik’in sunduğu gecede, Monroy’un yanı sıra Macario Martínez, maye ve Aria Vega da performans sergiledi. 

Ödülü Kolombiyalı şarkıcı Aria Vega kazandı. Monroy ise kırmızı halı kareleriyle moda haberlerinde kendine ayrı bir yer açtı. Tören haftasında önce müziğiyle dinleyici karşısına çıkan sanatçı, ödül gecesinde ikinci albümünün görsel dünyasını da beraberinde getirdi. Üstelik albüm kapağına yapılan göndermeyi anlamak için kıyafetin tam ortasına bakmak yeterliydi.

Kısa gri ceketle drapeli eteğin arasından kaslı bir gövde çıktı.

Kısa gri ceketle drapeli eteğin arasından kaslı bir gövde çıktı.

Monroy’un kırmızı halı görünümü, Meksikalı 1999 Estudio imzası taşıyordu. Açık gri takımın üst parçasında yüksek yaka, önden düğmeler ve belirgin omuzlar vardı. Ceket göğüs hizasında biterken düşük belli uzun etek, önde üst üste düşen kumaş katlarıyla yere kadar uzanıyordu. İki parçanın arasında ise ilk bakışta gerçek bir gövde izlenimi veren, ten renginde bir korse vardı. 

Erkek gövdesi biçiminde hazırlanan korsede göğüs ve karın kasları belirgin biçimde şekillendirilmişti. Ceketin kısalığı ve eteğin düşük beli sayesinde parçanın tamamı görünüyordu. Monroy, saçlarını ortadan ayırıp dalgalı halde açık bıraktı. Eteğin altından görünen sivri burunlu beyaz ayakkabısı da gri takımın açık tonlarına eşlik etti. Fotoğraflarda en çok dikkat çeken ayrıntıysa korsenin bir aksesuar gibi kıyafete eklenmesinden çok, ceketle eteğin arasındaki boşluğu doldurup bütün görünümün merkezine yerleşmesiydi.

Korsenin sırrı, Monroy’un yeni albümü WO[E]MAN’in kapağındaydı.

Korsenin sırrı, Monroy’un yeni albümü WO[E]MAN’in kapağındaydı.

Sofia Monroy’u aynı gövdeyle daha önce görenler, onu ikinci albümü WO[E]MAN’in kapağından hatırlayabilir. Şarkıcı, albüm fotoğrafında da benzer bir protezle poz verdi. Kırmızı halıya uyarlanan görünüm, albümün kadınlık, erkeklik ve kültürel kimlik etrafında kurduğu fikri törene taşıdı. 

Monroy’un gündeme getirdiği sorulardan biri de kamusal alanda kadın ve erkek bedenlerine neden farklı gözle bakıldığı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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