Avril Lavigne İlk Çocuğunu Kucağına Aldı: Ünlü İsim 42 Yaşında Anne Oldu
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Sk8er Boi ve Complicated gibi şarkılarıyla tanınan Avril Lavigne, ilk çocuğunu kucağına aldı. 42 yaşındaki şarkıcı, 13 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle kız bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu.
Avril Lavigne, ilk çocuğunun doğumunu Instagram'dan duyurdu.
Lavigne'in hamileliği daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı.
Bebeğin adı, doğum tarihi ve babasına dair bilgi paylaşılmadı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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