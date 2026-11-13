Avril Lavigne İlk Çocuğunu Kucağına Aldı: Ünlü İsim 42 Yaşında Anne Oldu

Lavigne, bebeğinin adını ve doğum tarihini paylaşmadı. Bebeğin babasının kim olduğu da açıklanmadı. Şarkıcının şu an kiminle birlikte olduğuna dair de bir doğrulama yok. Lavigne'in 2002'de çıkan Let Go albümüyle başlayan kariyeri, Sk8er Boi ve Complicated gibi şarkılarla 2000'lerin pop-punk sahnesinin en bilinen isimlerinden biri olmasını sağlamıştı.