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Avril Lavigne İlk Çocuğunu Kucağına Aldı: Ünlü İsim 42 Yaşında Anne Oldu

Avril Lavigne İlk Çocuğunu Kucağına Aldı: Ünlü İsim 42 Yaşında Anne Oldu

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 22:59
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Sk8er Boi ve Complicated gibi şarkılarıyla tanınan Avril Lavigne, ilk çocuğunu kucağına aldı. 42 yaşındaki şarkıcı, 13 Kasım'da Instagram hesabından paylaştığı gönderiyle kız bebeğinin dünyaya geldiğini duyurdu.

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Avril Lavigne, ilk çocuğunun doğumunu Instagram'dan duyurdu.

Avril Lavigne, ilk çocuğunun doğumunu Instagram'dan duyurdu.

Avril Lavigne, 13 Kasım'da Instagram'da yayımladığı bir gönderiyle kız bebeğinin dünyaya geldiğini açıkladı. Paylaşımda bebeği 'minik prensesimiz' diye tanımlayan şarkıcı, yeni doğan kızının elini gösteren bir kareye ve onu kucağında tuttuğu fotoğrafa yer verdi.

Lavigne'in hamileliği daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Lavigne'in hamileliği daha önce kamuoyuyla paylaşılmamıştı.

Lavigne'in hamileliği, doğum haberine kadar kamuoyuyla paylaşılmamıştı. Şarkıcı, 2023'te rapçi Tyga'dan ayrıldıktan sonra kimseyle birlikte olduğunu açıkça duyurmamıştı. Daha önce Sum 41 solisti Deryck Whibley ve Nickelback solisti Chad Kroeger'la evlenen Lavigne, bu kez özel hayatını sessizce yaşadı.

Bebeğin adı, doğum tarihi ve babasına dair bilgi paylaşılmadı.

Bebeğin adı, doğum tarihi ve babasına dair bilgi paylaşılmadı.

Lavigne, bebeğinin adını ve doğum tarihini paylaşmadı. Bebeğin babasının kim olduğu da açıklanmadı. Şarkıcının şu an kiminle birlikte olduğuna dair de bir doğrulama yok. Lavigne'in 2002'de çıkan Let Go albümüyle başlayan kariyeri, Sk8er Boi ve Complicated gibi şarkılarla 2000'lerin pop-punk sahnesinin en bilinen isimlerinden biri olmasını sağlamıştı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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