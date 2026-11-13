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Selçuk Yöntem’li Danalar ve İnsanlar Filmi İçin Tarsus’ta Set Kuruldu!

Selçuk Yöntem’li Danalar ve İnsanlar Filmi İçin Tarsus’ta Set Kuruldu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 23:07 Son Güncelleme: 13.11.2026 - 23:08
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Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali'nin başrolleri paylaştığı Danalar ve İnsanlar filminin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde sürüyor. Yönetmen koltuğunda Fikret Reyhan oturuyor. Film, küçük bir su sızıntısıyla başlayan absürt bir hesaplaşmayı anlatıyor.

Kaynak: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali, Danalar ve İnsanlar'ın başrollerini paylaşıyor.

Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali, Danalar ve İnsanlar'ın başrollerini paylaşıyor.

Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali'nin başrolleri paylaştığı Danalar ve İnsanlar, Mersin'in Tarsus ilçesinde çekiliyor. Filmin yönetmeni, ulusal ve uluslararası festivallerden çok sayıda ödülle dönen Fikret Reyhan. Çekimlerin tüm hızıyla devam ettiği belirtilirken yapım, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT 12 Punto desteği alıyor. Görüntü yönetmenliğini ise Gökhan Tiryaki üstleniyor.

Film, kırsal Anadolu'da inatçı bir yaşlı adamın hikayesini anlatıyor.

Film, kırsal Anadolu'da inatçı bir yaşlı adamın hikayesini anlatıyor.

Kırsal Anadolu'da geçen filmin ana karakteri, inatçı yaşlı adam Cemil. Komşusu Mahmut tarlasını sularken hortumu unutunca Cemil'in ahırı su altında kalıyor. Küçük bir su sızıntısıyla başlayan olay, absürt bir hesaplaşmaya dönüşüyor. Cemil'in mahalle kahvesinde verdiği 'ölüm yemini'nden sonra köy ise gergin bir bekleme salonuna dönüyor.

Filmin kadrosunda Canan Ergüder, Muharrem Türkseven ve Hakan Salınmış da yer alıyor.

Filmin kadrosunda Canan Ergüder, Muharrem Türkseven ve Hakan Salınmış da yer alıyor.

Filmin kadrosunda Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali'nin yanı sıra Canan Ergüder, Muharrem Türkseven ve Hakan Salınmış da yer alıyor. Oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağı ise açıklanmadı. Filmin vizyon tarihi ya da yayınlanacağı platform hakkında da henüz bir bilgi paylaşılmadı.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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