Selçuk Yöntem’li Danalar ve İnsanlar Filmi İçin Tarsus’ta Set Kuruldu!

Filmin kadrosunda Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali'nin yanı sıra Canan Ergüder, Muharrem Türkseven ve Hakan Salınmış da yer alıyor. Oyuncuların hangi karakterleri canlandıracağı ise açıklanmadı. Filmin vizyon tarihi ya da yayınlanacağı platform hakkında da henüz bir bilgi paylaşılmadı.