Selçuk Yöntem’li Danalar ve İnsanlar Filmi İçin Tarsus’ta Set Kuruldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali'nin başrolleri paylaştığı Danalar ve İnsanlar filminin çekimleri Mersin'in Tarsus ilçesinde sürüyor. Yönetmen koltuğunda Fikret Reyhan oturuyor. Film, küçük bir su sızıntısıyla başlayan absürt bir hesaplaşmayı anlatıyor.
Kaynak: Birsen Altuntaş
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
Selçuk Yöntem ve Süleyman Kadim Kabaali, Danalar ve İnsanlar'ın başrollerini paylaşıyor.
Film, kırsal Anadolu'da inatçı bir yaşlı adamın hikayesini anlatıyor.
Filmin kadrosunda Canan Ergüder, Muharrem Türkseven ve Hakan Salınmış da yer alıyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın