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Reytingi 5’i Geçti, Karar Değişmedi! Halef’in Son Sahnesi Cumartesi Çekilecek

Reytingi 5’i Geçti, Karar Değişmedi! Halef’in Son Sahnesi Cumartesi Çekilecek

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin ve TV Editörü
13.11.2026 - 22:02
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Geçen sezon perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin son bölümü Tüm Seyirciler kategorisinde 5,15 reyting alınca yapımın bir şans daha bulup bulamayacağı merak edildi. Kulis bilgilerine göre reklam gelirleri çekim maliyetini karşılamayınca final kararı değişmedi. Şanlıurfa’da çekilen dizinin son sahnesi cumartesi günü çekilecek. 

Kaynak: Birsen Altuntaş

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Geçen sezon perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Halef için final kararı alındı.

Geçen sezon perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Halef için final kararı alındı.

İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz’ın başrollerini paylaştığı Halef: Köklerin Çağrısı, geçen sezon NOW’un perşembe akşamlarına damga vuran dizilerindendi. Şanlıurfa’da çekilen Most Production imzalı yapımda İlhan Şen, Serhat’a, Biran Damla Yılmaz ise Yıldız’a hayat veriyor. Serhat ve Yıldız’ın önlerine çıkan engelleri aşmaya çalıştığı hikayede, sezon finalinde yarım kalan mutlulukları yeni sezonda da sınandı. Dizinin ikinci sezonundaki ekran yolculuğunun ise 43. bölümde sona ereceğini ilk duyuran isimlerden biri gazeteci Birsen Altuntaş oldu.

Son bölüm 5,15 reyting alınca gözler yeniden final kararına çevrildi.

Son bölüm 5,15 reyting alınca gözler yeniden final kararına çevrildi.

Dizinin 12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 42. bölümü, Tüm Seyirciler kategorisinde 5,15 reyting aldı. Final haberi çoktan gündeme gelmişken dizinin 5’in üzerine çıkması, “Halef’e bir şans daha verilir mi?” sorusunu beraberinde getirdi. Üstelik bölüm, Yıldız’ın vurulduğu sahneyle kapanmıştı. Bir yandan Yıldız’ın akıbeti merak edilirken diğer yandan bu reytingin dizinin yayın takvimini değiştirip değiştirmeyeceği konuşuldu. 

Son kulis bilgilerine göre final kararı geçerliliğini koruyor. Kararın arkasında ise dizinin reklam geliriyle yapım maliyeti arasındaki fark var. Şanlıurfa’da çekilen dizinin topladığı reklamın, maliyette indirim yapılsa bile giderleri karşılamadığı belirtiliyor. Bu nedenle son bölümde Tüm Seyirciler kategorisinde 5’in üzerine çıkan reyting, dizinin yayın süresini uzatmaya yetmedi.

Halef’in son sahnesi cumartesi çekilecek, final bölümü perşembe ekrana gelecek.

Halef’in son sahnesi cumartesi çekilecek, final bölümü perşembe ekrana gelecek.

Çekim takvimine ilişkin son bilgiye göre ekip, 14 Kasım Cumartesi günü son sahne için kamera karşısına geçecek. İzleyicinin vedası ise birkaç gün sonra olacak. Yayın takviminde değişiklik olmazsa Halef: Köklerin Çağrısı, 19 Kasım Perşembe akşamı NOW’da yayınlanması beklenen 43. bölümüyle ekran yolculuğunu tamamlayacak. Yıldız’ın vurulmasının ardından Serhat’la hikayesinin nasıl sonlanacağı da finalin en çok merak edilen sorusu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin ve TV Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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