Reytingi 5’i Geçti, Karar Değişmedi! Halef’in Son Sahnesi Cumartesi Çekilecek
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Geçen sezon perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Halef: Köklerin Çağrısı, 43. bölümüyle ekrana veda etmeye hazırlanıyor. Dizinin son bölümü Tüm Seyirciler kategorisinde 5,15 reyting alınca yapımın bir şans daha bulup bulamayacağı merak edildi. Kulis bilgilerine göre reklam gelirleri çekim maliyetini karşılamayınca final kararı değişmedi. Şanlıurfa’da çekilen dizinin son sahnesi cumartesi günü çekilecek.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Geçen sezon perşembe akşamlarının zirvesinde yer alan Halef için final kararı alındı.
Son bölüm 5,15 reyting alınca gözler yeniden final kararına çevrildi.
Halef’in son sahnesi cumartesi çekilecek, final bölümü perşembe ekrana gelecek.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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