Reytingi 5’i Geçti, Karar Değişmedi! Halef’in Son Sahnesi Cumartesi Çekilecek

Dizinin 12 Kasım Perşembe akşamı yayınlanan 42. bölümü, Tüm Seyirciler kategorisinde 5,15 reyting aldı. Final haberi çoktan gündeme gelmişken dizinin 5’in üzerine çıkması, “Halef’e bir şans daha verilir mi?” sorusunu beraberinde getirdi. Üstelik bölüm, Yıldız’ın vurulduğu sahneyle kapanmıştı. Bir yandan Yıldız’ın akıbeti merak edilirken diğer yandan bu reytingin dizinin yayın takvimini değiştirip değiştirmeyeceği konuşuldu.

Son kulis bilgilerine göre final kararı geçerliliğini koruyor. Kararın arkasında ise dizinin reklam geliriyle yapım maliyeti arasındaki fark var. Şanlıurfa’da çekilen dizinin topladığı reklamın, maliyette indirim yapılsa bile giderleri karşılamadığı belirtiliyor. Bu nedenle son bölümde Tüm Seyirciler kategorisinde 5’in üzerine çıkan reyting, dizinin yayın süresini uzatmaya yetmedi.